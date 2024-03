Presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las próximas elecciones presidenciales

“En el 2026 tenemos que volver a ganar. Ayer (el miércoles, durante las marchas) decían ‘fuera Petro’. ¡Pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño! Si no me gusta ni cinco. Ni más faltaba, que me voy a ir de ahí. Pero ojo. Ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia. Ahí no podemos retroceder ni un paso”, dijo el presidente Gustavo Petro el pasado jueves.

La declaración del mandatario desde el municipio de San Pablo, enclavado en el norte nariñense, se dio un día después de las multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades que se convocaron para rechazar su administración. Desde allí, Petro sacó pecho por el recibimiento y, a través de sus redes, divulgó piezas en las que sobresalían campesinos y seguidores que se agolparon para recibirlo.

Las tomas de la transmisión del evento realizadas por la Presidencia tienen algo de parecido a las hechas por la televisión venezolana cuando graban las visitas del presidente Nicolás Maduro a los encuentros con la comunidad. Un plano medio del presidente detrás de un atril que se combina con un plano general y otros de primer plano que reflejan los rostros de las personas que lo escuchan con atención tratando de interpretar sus palabras.

El discurso del presidente duró 37 minutos y atravesó toda clase de temas. Inició hablando de las razones históricas para la reforma rural y poniendo el contexto de los españoles una vez colonizaron América. Luego citó un término que Petro utiliza casi que en todos sus discursos: oligarquía.

“La respuesta es histórica, se lee en los libros de nuestra historia que ya poco se enseña en los colegios, precisamente porque a nuestra oligarquía colombiana le da vergüenza la historia de Colombia, porque se demuestra su podredumbre, su egoísmo extremo, su violencia sanguinaria. Por eso quitaron la historia de los colegios, porque es que ahí aparece desnuda su alma”, expresó el mandatario sin explicar concretamente a quién se refería por oligarquía.

El 21 de noviembre pasado, el presidente se reunió en la Casa de Huéspedes de Cartagena con los dueños de los principales grupos económicos del país, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo, dueño y presidente del Grupo Aval; Carlos Julio Ardila, dueño de la Organización Ardila Lulle (OAL); y Alejandro Santo Domingo, dueño del grupo Valorem.

De esa reunión surgió una inversión de $100.000 millones por parte de Aval para soluciones de agua potable y otros problemas con énfasis en La Guajira. La misma región que hoy es epicentro del escándalo de los $46.800 millones del contrato suscrito por la Unidad de Gestión del Riesgo, que le costó la cabeza al exdirector antioqueño Olmedo López.

En su discurso, el presidente lograba los aplausos de los habitantes de San Pablo, casi que de manera permanente. Las fotografías y los videos publicados por las cuentas oficiales de Presidencia con las imágenes de centenares de campesinos organizados esperando al presidente en Nariño parecían tener la intención de quitarle relevancia a la manifestación del día anterior, que movilizó a más de 52.000 personas en todo el país con base en los reportes de las autoridades.

“Asesinan dirigentes por aquí y para allá y lo hacen para que el pueblo tenga miedo, para que no se organice. Para que no mire las páginas de la historia hacia atrás y reclame lo que es suyo. Porque la patria es del pueblo colombiano y la tierra es del pueblo campesino”, dijo Petro.

Pese a esta declaración, el año pasado –periodo completo de la administración del presidente–, fueron asesinados 181 líderes sociales en todo el país, aunque con una ligera reducción del 18 % en comparación con el 2022, según las cifras de la Defensoría del Pueblo.

La movilización de la oposición también fue desacreditada por el mandatario, que publicó imágenes parciales de las tomas en la Plaza de Bolívar.

Petro también dijo que a “este Gobierno le han intentado impedir por todos los caminos, incluso los internos, los de la burocracia, que se haga una reforma rural” y habló hasta de medios de comunicación en una declaración que pasó desapercibida. “Tenemos que de devolver la historia hacia la justicia. No volvernos como el dueño de Caracol, que cada rato me está diciendo mentiras. No se trata de eso” puntualizó.

Petro luego decidió insistir en su discurso y girar hacia la campaña presidencial del 2026. “Aquí tenemos que crecer aún más organizados y en número para que sea contundente el triunfo del pueblo. Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el Gobierno Nacional (...) La oligarquía no saca a Petro del Gobierno y no se puede equivocar. Una Milei como pasó en Argentina, que chévere, que parece loquita, que está muy bien, que mire que chistes hace, y después llega con el azadón encima de la cabeza y la sierra eléctrica” (sic), afirmó sin más.

Para el profesor César Niño, experto en ciencia política de la Universidad de La Salle, que el presidente esté hablando de campaña dos años y dos meses antes de las elecciones podría significar una crisis de identidad del partido de Gobierno.

“Esto significa que en el Pacto Histórico hoy carece de opciones que puedan relevar a Gustavo Petro. El presidente está buscando una manera de abonar un terreno y medir la temperatura ciudadana para calibrar las pasiones y entender qué podrían capitalizar de aquí a tres años. Desde el punto de vista pragmático, el presidente no tiene un sucesor fuerte, mientras que los partidos de la centro derecha están empezando ya a cocinar sus candidatos para las elecciones de 2026. El mandatario está preocupado porque su legado quede en el aire”, explicó.

Tal como lo dice Niño, el presidente ha decidido empezar a abonar el terreno para las elecciones del 26, aunque su Gobierno está focalizado en hacer cambios que le permitan tener más resultados reales en el corto plazo. Esto lo de muestra la posesión de Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la designación de Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) con un presupuesto para transferencias de más de $10 billones al año. El presidente no ve con claridad quién podría reemplazarlo en el cargo, conforme varias encuestas han puesto su desaprobación estable entorno al 50 % en los últimos meses.

En el listado de opcionables estarían Francia Márquez, Iván Cepeda, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Luis Gilberto Murillo, Daniel Quintero y María José Pizarro. Esta última se ha acercado especialmente al círculo privilegiado del presidente y, según una fuente de Palacio que prefirió mantener su identidad en reserva, sería la persona que Petro ve con más posibilidades de convertirse en su sucesora por su propia historia política y la de su padre.

Pizarro es la hija de Carlos Pizarro Leongómez, la figura más conocida del M19 –guerrilla a la que perteneció el mandatario–, que fue asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial, tras firmar la paz con el Gobierno de Virgilio Barco. “El presidente confía en cinco o seis personas y Pizarro es una de ellas”, dijo otra fuente a este diario. La senadora estuvo la semana pasada en el Departamento Nacional de Planeación un día después de la posesión de Alexander López en el DNP.

De hecho, cuando este jueves se conoció que el Consejo de Estado anuló la elección de Pizarro como vicepresidenta del Senado, el presidente cuestionó duramente la determinación a través de su tribuna en la red social X (antes Twitter).

Información tomata textualmente de El Colombiano.