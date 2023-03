El presidente Gustavo Petro pidió al pleno de su gabinete tomar distancia de sus familiares. Lo hizo después de escuchar que su hijo Nicolás Petro estaría involucrado en un posible caso de corrupción electoral y que andaba en búsqueda de cuotas burocráticas en empresas estatales, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

El jefe de Estado fue el primero en enterarse de las supuestas andanzas de su hijo mayor. De acuerdo con información de la Revista Semana, la exesposa de Nicolás, Day Vásquez visitó la Casa de Nariño el 1 de febrero para contarle al presidente todo lo que sabía.

Durante dos horas la exnuera del presidente habría contado todos los detalles que tienen que ver con la recepción de dineros de Nicolás por parte de Samuel Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, y de Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca y de la tajada de burocracia que quería su hijo mayor en diversas entidades del Estado.

“Yo hablé con el presidente Petro y le conté todo. Fue hace como 20 días, yo estuve en Palacio. (Estaba) preocupado y decepcionado también porque no tenía ni idea de eso”, señaló Day Vásquez en entrevista con Semana.

Es que Nicolás habría utilizado la campaña Petro Presidente para invertir en una lujosa casa de Barranquilla que estaba avaluada en 1.600 millones de pesos.

“(Petro me dijo) Que Nicolás se iba a meter en problemas y que por ende él terminaba también metido en problemas por el hijo. Es el hijo. Pero le dije: todo esto, siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto”, insistió Vásquez.