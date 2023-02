El presidente anunció los cambios en una alocución en la que estuvo acompañado del resto de su gabinete. Son los primeros jefes de cartera que salen en seis meses de gobierno.

Esta es la segunda alocución presidencial desde que llegó a la Casa de Nariño en medio de las críticas del Congreso por el contenido de la reforma a la salud.

La intervención del mandatario se da después de la celebración de un Consejo de Ministros con su gabinete y tras su encuentro con los líderes de los partidos afines al Gobierno.

En medio de la comunicación, El Presidente dijo: "He decidido nombrar a Aurora Vergara como Ministra de Educación y Astrid Rodríguez como Ministra del Deporte; para que con nuevas energías pueden culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como Presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas".

Por su parte la saliente ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, se mostró sorprendida con el anuncio del presidente Gustavo Petro, quien en una alocución nombró una nueva dirigente para la cartera que ella dirigía.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de la exfuncionaria en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó... No me explicaron ni me preguntaron nada”, señaló.