Presidente Petro explicó las razones por las que eliminó el trino en el que confirmaba el hallazgo con vida de los cuatro menores

El mensaje eliminado fue: "Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fueras Militares, hemos encontrado con vida a los cuatro niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país". El mismo fue publicado por el mandatario en la tarde del miércoles.

Mediante otro 'trino', Petro explicó las razones por las que borró el tuit.

"He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos", señaló el mandatario.

El más reciente anuncio que se conoció desde la Casa de Nariño es que el presidente le ordenó al director de la Aeronáutica Civil, Sergio París; y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres, trasladarse a Guaviare para continuar con la búsqueda de los cuatro menores.

Actualmente no hay información que verifique que los niños fueron hallados con vida. Las Fuerzas Militares continúan sin confirmar la información suministrada al presidente por el Icbf.

El Icbf emitió un comunicado en el que aseguró que fuentes de la entidad en territorio confirmaban el hallazgo de los niños, hecho que no se ha podido comprobar por las difíciles condiciones climáticas de la zona.

“Se recibió información proveniente de territorio que asegura el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave. Dicho reporte manifestó que habían sido hallados con vida y que también gozan de buen estado de salud”, informó el Icbf.

Y reiteró la entidad: “Las Fuerzas Militares aún no han podido establecer contacto oficialmente debido a las difíciles condiciones meteorológicas y a las dificultades del terreno, por lo que, de manera incansable, continúan con las labores de búsqueda que han arrojado varios hallazgos en la zona y que permitirían corroborar la información recibida por el Icbf desde varias fuentes”