Presidente Petro pide declarar el Puerto de Resistencia de Cali como monumento nacional

“Este es un lugar simbólico que inspira la lucha de los pueblos. Hace más de tres años aquí estaba la primera línea defendiendo sus derechos. Aunque me cuestionen por eso, yo vi a los jóvenes de esta Cali pidiendo dignidad, paz, justicia y clamando por educación”, dijo Márquez, vicepresidenta de la República y también ministra de Igualdad y Equidad.

El presidente Petro ante la población indígena, y mientras ofrecía su discurso sobre las esclavitudes, expresó: “a mí me gustaría que el Ministerio de Cultura lanzara un grito de rebeldía porque es que los funcionarios si no son rebeldes en este gobierno no funciona”, dijo Petro.

Además, el presidente habló sobre el monumento construido durante las protestas del Paro Nacional en contra del gobierno del expresidente Iván Duque en 2021, en el oriente de Cali.

Gustavo Petro cuestionó por qué este monumento no ha sido declarado como patrimonio nacional por el Ministerio de Cultura.

“Si hay monumentos de Bolívar, aquí también hay una historia (...) aquí un poco de muchachos se arrestaron para decirle a la oligarquía para decirle que no podía pasar (...) este lugar es un monumento histórico”, dijo Petro mientras preguntó “¿por qué el Ministerio de Cultura del “Gobierno de Cambio” no lo declara monumento nacional?”.

Con información de El Colombiano*