El mandatario se refirió al acuerdo suscrito por ambas naciones para el envío a Venezuela de personas originarias de ese país que ingresaron a suelo estadounidense por vías ilegales y quienes están cobijados con una orden de deportación.

Hasta antes del acuerdo, los venezolanos deportados eran enviados a México, ahora irán directamente a Venezuela.

Debido a la fractura de las relaciones diplomáticas entre ambos países no hay vuelos directos. No obstante, esto abre la posibilidad de que se efectúen vuelos de deportación, no necesariamente comerciales.

Venezuela anunció que otorgará los recursos necesarios para la atención de sus nacionales, a través del programa “Vuelta a la patria”.

Para el presidente Petro, quien insistentemente ha dicho que el bloqueo del país vecino es el causante de la crisis migratoria, la medida es “muy importante para Colombia”.

Añadió que la nación “está dispuesta a colaborar en la construcción de un corredor humanitario de retorno libre a Venezuela”.

En otra oportunidad, cuando se estaba preparando para dar su discurso ante la ONU mencionó que si se desbloquea a ese país no pasaría gente por el Darién.

Petro apoya su versión en las cifras oficiales que revelan que son los venezolanos los que suelen atravesar esa inhóspita frontera rumbo a Estados Unidos; sin embargo, por allí también pasan colombianos, ecuatorianos, haitianos e incluso ciudadanos orientales.

“Si desbloquean a Venezuela no pasará la gente por el tapón del Darién. Desbloqueen ese país, permitan que las medicinas lleguen, que la comida llegue”, sostiene Petro.