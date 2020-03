Primera contagiada con coronavirus por contacto con alcalde de Popayán

La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, informó que ayer martes se enteró que está infectada con el virus Covid-19.

Muñoz fue una de las asistentes al evento ‘Vive Popayán en Bogotá’, organizado por la Alcaldía de Popayán en el Museo Nacional de la capital del país. El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, quien presidía el acto, estaba contagiado con coronavirus, según lo conoció unos días después.

López viajó a un seminario sobre equidad de género en Marruecos a comienzos de mes y es posible que en la escala que hizo en Madrid hacia Colombia se haya contagiado con el coronavirus.

Al regresar al país participó en una reunión con más de un centenar de alcaldes del país en el Palacio de Nariño, además del evento en el Museo Nacional, y la semana pasada fue diagnosticado con el Coronavirus.

“Al enterarme del resultado positivo de algunas personas, y siendo responsable ante mi equipo de compañeros de trabajo y mi familia, me aislé y me realicé el examen el pasado viernes, aunque soy asintomática. El día de ayer, alrededor de las seis de la tarde recibí una llamada de la Secretaría de Salud del Municipio, en la que me informaban que era positiva al COVID-19, por Asociación. Inmediatamente llame a mi familia, luego a la Junta Directiva y a los colaboradores de la Cámara”, manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca.

La funcionaria señaló que ya hizo un barrido de las personas con las que tuvo contacto en Bogotá y Popayán para que las autoridades de salud les den las instrucciones pertinentes.

Al evento ‘Vive Popayán en Bogotá’ asistieron, entre otros, el excandidato presidencial Humberto de la Calle, el escritor Juan Esteban Costaín, y el director de El Tiempo, Roberto Pombo.