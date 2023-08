Primo de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro aseguró que: “Por un favor nos metió en un lío”

La investigación de Daysuris dio pie para empezar a revisar las diferentes aristas de este enredo, y su familia no salió ilesa de ello. De hecho, hoy atraviesan una fuerte discordia debido a que César Emilio Vásquez Buendía (tío de Daysuris) es la persona a cuyo nombre aparece una propiedad en Palmarito, Atlántico, que es en realidad de Nicolás Petro.

A nombre del tío de Vásquez se firmó una promesa de compraventa de una casa, avaluada en 1.650 millones de pesos, en el conjunto La Herradura de Barranquilla. Casa que también era de Petro Burgos y Vásquez.

“Todo por un favor”

El Universal contactó a César Vásquez, primo de Daysuris Vásquez, quien dio declaraciones sobre el problema en el que se ha visto involucrado su papá a raíz del escándalo mediático por la propiedad que, según indicó, firmó desconociendo la procedencia de estas compras.

“En estos momentos mi familia tiene cero comunicación con la familia de Daysuris, no queremos saber de ella. Desconozco cómo va el proceso, pero a nosotros como familia esto nos está afectando, y más a mi papá, un señor de sesenta años que está metido a este lío jurídico sin tener nada que ver”, expresó Vásquez.

También agregó: “en mi familia es un tema bastante delicado, afortunadamente mi familia, amigos y conocidos conocen los antecedentes de mi papá, una persona que no tiene antecedentes y de hecho está pensionado. Ellos buscan beneficiarse limpiándose con la reputación de mi papá. Tenemos pruebas contundentes que contradicen esos argumentos, por eso estamos esperando la audiencia de hoy en la tarde, aunque entendemos que es un proceso bastante extenso”.

El momento en que las cosas se comenzaron a poner raras

“Mi papá la consideraba mucho a ella. Ese día llegó pidiéndole que pusiera a su nombre esa propiedad, así como cualquier otro favor que ella le ha pedido, por eso él no desconfió y no le vio nada malo. Era un tema familiar y sobre todo, para tiempos de campaña, así que él de buena gente quiso apoyarlos sin saber el dolor de cabeza que esto le iba a traer. Luego mi papá sí empezó a notar cosas raras, porque después ella le pidió el mismo favor, pero con otras propiedades, y todo fue de manera muy insistente con la casa de Palmarito, con la que mi papá no tiene nada que ver”.

¿Cuándo se dan cuenta del problema?

“Mi papá se da cuenta del problema en que está metido cuando la ve a ella dando las declaraciones en Semana a Vicky Dávila. De hecho hay unos extractos de unas grabaciones que se recopilaron del celular de mi papá, una conversación entre Daysuris y su mamá. Mi papá le increpa el hecho de que hicieran esto sin avisarle, les dijo que de haberlo sabido el no se habría prestado para ese tipo de favores”, concluyó Vásquez.

¿Qué dicen los audios?

Según los audios de la conversación compartida en una transmisión en vivo de La W, se dio a conocer la conversación en la que se escucha a Liceth Castro molesta con una confrontación y aclarando que Daysuris no puede hablar por teléfono.

El mensaje sucede el 17 de febrero, 2 semanas después de que el presidente Gustavo Petro pidió públicamente que la Fiscalía investigara a su hijo.

“Hola César, o sea no me gusta en la forma en la que me lo estás diciendo. Que por qué quiero que hables con Gleydys. Bueno, entonces lo que quiero es que hables con Gleydys porque Gleydys te va a decir algo y por eso es que te lo digo. No por más nada. Ahora la declaración que dio Nicolás hasta donde tengo entendido es la casa donde están viviendo. En ningún momento dijo casa de Villa Campestre. Igual esa casa no se compró porque no se logró hacer el negocio y es la verdad. Entonces yo te agradezco que conmigo no cojas la rabia, César. Por qué me dices: ¿Y por qué quieres que hable con Gleydys? Habla con Gleydys porque ella está esperando tu llamada porque Days no puede responder, Days ella no puede hablar nada por teléfono. Entonces habla con Gleydys. Por eso te lo digo César, pero no te lo digo por más nada”.

A lo que César respondió:

“Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron, tu misma hija los denunció. Ella misma denunció esos dineros, la procedencia. Ella misma nos está jodiendo a todos”.