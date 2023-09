“¡Me voy pa no pegarle, hijueputa!”, con esas palabras de grueso calibre el alcalde de #Medellín , Daniel Quintero, zanjó la acalorada discusión que sostuvo con dos concejales del Centro Democrático️ https://t.co/V4iU4G3wLb pic.twitter.com/HIG5pR1f5L

Entre otras pruebas, el órgano de control recaudará las publicaciones que sobre el hecho fueron registradas en las distintas redes sociales y medios de comunicación del país.

Según contó López, él se hallaba en su oficina cuando fue informado de que el alcalde Quintero se hallaba en el Concejo, algo muy poco común durante estos casi cuatro años.

“Me comentaron que el alcalde estaba en el recinto en una rueda de prensa para otra vez maltratar concejales con insultos (como lo ha venido haciendo toda esta semana). Salí entonces a refutarlo porque llevo más de un mes insistiéndole a que salga a dar la cara, para que debatamos el tema de Tigo-UNE, pero lo único que he encontrado son insultos desde los consejos de Gobierno qué él hace los lunes”, explicó López.

Según el concejal del Centro Democrático, le pidió a Quintero que se retractara sobre las acusaciones que el mandatario ha hecho del supuesto “Cartel que se robó a Medellín” que hizo el pasado miércoles en el Congreso y que explicara “en dónde está la plata de Medellín”.

“Y ahí se descontroló y empezó a insultarnos. Él empezó a gritar que Uribe se robó a Medellín, que éramos unos corruptos y ladrones. Yo le reclamé que dónde estaba la plata de las dependencias y secretarías, que diera la cara por la degradación institucional y por los billones de pesos del negocio de UNE y ahí me insultó. Me dijo: ¡Me voy hijueputa, pa’ no pegarle”, narró López.

Quintero no contento con ello, repitió el insulto por redes sociales. A través de su cuenta de X aseguró que “hay medios más indignados por un hp que por los 20 billones que nos han tumbado esos hp”.

De ser hallado responsable, la Procuraduría podría sancionarlo por cinco meses para ejercer cargos públicos y multas cercanas a los $70 millones, pues algo similar ocurrió con el exalcalde y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, a quien hace dos meses le ratificaron la sanción en segunda instancia por insultos contra un veedor en Bucaramanga cuando fue alcalde. La sanción, sin embargo, no quedó en firme porque le corresponde revisarla al Consejo de Estado.