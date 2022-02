“Deberíamos llevar esta decisión a un referendo con los colombianos para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre este tema en particular, esto no es Colombia, estos no son nuestros principios, debemos revisar este tema de fondo”, expresó el senador en un video.

Gómez aseguró que sus principios y el pertenecer al partido Conservador lo hacen ser provida. También afirmó que es importante que el Congreso se pronuncie frente a la situación.

“En mi caso particular, yo pertenezco al partido Conservador y al movimiento Conservadores de Vida y ambos son provida, así que creo que es urgente la necesidad de que el Congreso se pronuncie prontamente sobre este asunto, que legisle y reglamente rápidamente este asunto, porque no puede pasar que el aborto termine siendo un método de planificación”, expresó Gómez.

Lea: Amnistía Internacional y Human Rights Watch celebran despenalización de aborto en Colombia

El presidente del Senado aseguró estar de acuerdo con la opinión del precandidato presidencial David Barguil, que afirmó que el aborto no podía convertirse en un método anticonceptivo.

“¡La decisión de la Corte produce dolor! El siete de agosto lideraremos una reforma constitucional que prohíba la despenalización del aborto hasta la semana 24 (seis meses). El aborto no puede convertirse en un método anticonceptivo. ¡No lo permitiremos!”, expresó el precandidato en su cuenta de Twitter.