Transportadores no permiten el paso de vehículos, lo que ha generado trancones en la zona.

El joven fue llevado hasta un centro asistencial, pero debido a las lesiones que sufrió los médicos no pudieron salvarle, la vida. Sus compañeros denuncian que el impacto que lesionó a Nicolás fue lanzado por uno de los miembros del Esmad que llegó hasta el lugar, en el norte de Cali para dispersar a los manifestantes.

Cierres en vías de Antioquia

Aunque el pasado domingo no se presentaron alteraciones por marchas, que fueron generalmente pacíficas, hoy se tienen convocadas nuevas movilizaciones y concentraciones en el Parque de los Deseos (10:00 a.m.), Oriente antioqueño (en Rionegro y municipios desde las 8:00 a.m.).

Las autoridades confirmaron que debido a las protestas y manifestaciones que se han vivido en los últimos días, tomaron la decisión del cierre total indefinido del Túnel de Oriente.

Además confirmaron que se presentan cierres totales en diferentes vías del departamento como la Medellín - Bogotá en Doradal, El Carmen-Rionegro, El Carmen -La Ceja, La Ceja- Rionegro y La Ceja - La Unión.

De igual forma en la capital antioqueña el metro viene operando con normalidad, y como es habitual, por ser primer día hábil de la semana, el Metrocable Arví (línea L) no opera por mantenimiento.

La operación del sistema está previsto de manera habitual entre las 4:30 de la mañana y las 11:00 de la noche.

Procuraduría investiga 14 muertes y Fiscalía 7

La Procuradora General de la Nación Margarita Cabello reiteró a Procuradores Delegados, Regionales y Provinciales la instrucción de recaudar pruebas, adelantar investigaciones y entregar resultados de manera ágil respecto de cada una de las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, pero en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales.

Esto, luego de revisar la situación que atraviesan las diferentes ciudades y departamentos del país y que arrojan un saldo trágico de 14 muertes, así como las alteraciones al orden público en varias regiones de Colombia.

Sobre el tema de asistencia militar, anunciado por el presidente Iván Duque, hizo un llamado para que esta se ponga en práctica única y exclusivamente cuando situaciones de extrema gravedad así lo requieran y nunca sin que haya el sustento técnico necesario, y los debidos protocolos para su implementación.

“El Gobierno Nacional en ejercicio de sus competencias ha decidido implementar la figura de asistencia militar en los centros urbanos donde existe un alto riesgo de perturbación del orden público. La Procuraduría, en ejercicio de sus propias competencias, vigilará que esta decisión y su implementación cumplan con el sustento necesario y con unos protocolos claros de respeto por todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Del mismo modo, tras una reunión entre el fiscal General Francisco Barbosa y los directores seccionales del país, producto de la difícil situación de orden público que se presentó a lo largo del paro nacional. Estos tomaron algunas medidas para esclarecer varios hechos y judicializar a los responsables.

Entre estas medidas el ente acusador anunció que se adelantan las investigaciones para recaudar el material probatorio y esclarecer la muerte de siete personas que, presuntamente habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro nacional. De los cuales cinco de los casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali, uno en Soacha (Cundinamarca) y otro, en Ibagué (Tolima).

También informó que con el objetivo de recopilar información sobre los diferentes hechos que se presentaron, se dispusieron de patrullas móviles de investigadores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes acuden a clínicas y hospitales para recibir denuncias de las personas que hayan sido lesionadas en el marco de los disturbios.