Un duro mensaje al presidente Gustavo Petro y a sus ministros hizo este miércoles, 29 de noviembre, el presidente del Senado, Iván Name, al decir que se requiere del gobierno prudencia y serenidad para tramitar todas las reformas sociales y que debe permitir su debate y los disensos que hay sobre estas.

“El Congreso exige y necesita ser respetado y no contribuye mucho al trámite de unas reformas que el gobierno califique de anacrónico una aptitud de una bancada o de un congresista. Así no se construye, así con la soberbia y un ánimo despótico y con ese tipo de señalamientos lo que se hace es destruir lo que se puede avanzar. Yo recomiendo al gobierno una aptitud mucho más prudente, serena para que podamos aproximar en los conceptos y las propuestas”, manifestó Name.

En particular el presidente Name se refirió a los cuestionamientos que le hizo el jefe del Estado al Partido Liberal luego de que se conociera esta semana la carta del expresidente y jefe de ese partido, César Gaviria, en la cual decía que era el momento de salirse del gobierno para estar como independientes.

Frente al futuro de las reformas que se tramitan, Name sostuvo que ninguna alcanzará a salir en lo que queda de este periodo de sesiones, dos semanas.