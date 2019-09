A raíz de la emergencia que se vivió en la selva amazónica por un incendio de grandes proporciones, se convocó una cumbre de presidentes para firmar un pacto por la Amazonía.

La reunión para la firma del Pacto de Leticia, fue liderada por el mandatario de Colombia, Iván Duque Márquez, en Leticia, y en ella participaron los presidentes de Perú, Martín Vizcarra; Ecuador, Lenín Moreno, y Bolivia, Evo Morales; por Brasil asistió el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Henrique Fraga Araújo.

Esta no es la primera vez que se firma un pacto por la Amazonía, ya había ocurrido en 1978 con el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y después, en la década del 2000, se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca).

Los presidentes de los diferentes países llegaron a 16 acuerdos para salvaguardar este territorio, considerado como el pulmón del mundo e hicieron un llamado a la comunidad internacional para que coopere en este propósito.

“Lo importante es que se cumplan los pactos, porque los países son expertos en firmar convenios, pero el problema es el cumplimiento. Colombia viene haciendo acuerdos internacionales sobre el cambio climático, como la Cumbre de París donde se comprometió a reducir las emisiones y la deforestación, pero hasta el momento esos acuerdos no se cumplen”, manifiesta Jairo Puentes Bruges, Ambientalista y docente Universitario.

De acuerdo con Puente Bruges, la principal causa de la deforestación en el país es un problema estructural, porque muchos deforestan para vender la madera, pero es un problema que tiene que ver con la situación social y económica del país, por tanto, “hay que cambiar las condiciones de los campesinos e indígenas, pero la situación es cada vez peor ya que muchas personas no tienen otra opción de supervivencia”.

Es vinculante

Benjamín Quesada, Doctor en Climatología y profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario, señala que “este pacto es interesante y vinculante a nivel internacional y hay intenciones muy buenas, pero también hay que ser realistas: me parece que es intencional para no comprometer mucho, por ejemplo no hay cifra ni meta concreta y no hay mecanismos de penalidad” .

De igual manera, señala el Doctor en Climatología que, por ejemplo, es difícil conciliar planes económicos como la ganadería y la agricultura brasilera, e incluso colombiana, que están impactando fuertemente territorios indígenas y “eso es difícil conciliarlo con el punto 12 del pacto que tiene que ver con el fortalecimiento y participación de pueblos indígenas”.

Además, recuerda que un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordena al Estado colombiano actuar en la protección del medio ambiente y lo que resulta preocupante es que las metas del actual Gobierno, que fueron anunciadas hace tres meses, no son alentadoras y realmente suponen un aumento de la deforestación, comparado con el año 2017.

Lo preocupante

De acuerdo con lo manifestado por los expertos, la intenciones de un nuevo pacto por salvar la Amazonía son buenos, sin embargo, existen varios aspectos que se deben tener presentes.

Según Camilo Prieto, vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiana, “hay que dejar de presente que ya existe un pacto por la Amazonía, pero la limitante que tienen los pactos es su carácter vinculante, por lo tanto nos preocupa que no haya una relación vinculante entre el pacto y las políticas internacionales de los países participantes”.

La segunda preocupación, indica Prieto, es que las políticas se ven de manera fragmentada porque, por ejemplo, uno de los principales factores de destrucción en la parte del amazonas venezolano está relacionado muy particularmente con la minería ilegal mientras que en Colombia, la ganadería es esencialmente insostenible.

El vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, argumenta que “no es que no se puedan llevar a cabo los pactos, pero el asunto es que esos puntos deben materializarse a través de una política pública que implicaría unos cambios en el modelo económico productivo del país, y eso es lo que no se sabe cómo se va hacer”.

Los que faltaron

Sobre los puntos que pueden generar interrogantes tras la firma del pacto de la Amazonía, según Quesada, están los que tienen relación con aspectos como “primero, la ausencia del presidente brasileño que tiene la responsabilidad actual de lo que pasa en su país; segundo, la no invitación de Venezuela es preocupante porque esto tiene que ir más allá de diferencias ideológicas y, tercero, la ausencia de una potencia importante para América Latina, que es Francia porque es poco comprensible que a través de Guyana francesa no esté uniendo esfuerzos sobre este tema”.