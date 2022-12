¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la caída de Pedro Castillo de la Presidencia de Perú?

Desde su cuenta de Twitter, Petro sostuvo que “Pedro Castillo por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda”.Contó Petro que “cuando conocí a Pedro Castillo intentaban allanar el palacio de gobierno para detener a su esposa y a su hija. Atribulado me recibió. Ya se desarrollaba un golpe parlamentario en su contra”.Petro y Castillo se reunieron en Lima al cierre de agosto, siendo ese precisamente el primer viaje del mandatario colombiano a otro país y fue además para la sesión del XXII Consejo Presidencial Andino, en la que el Perú asumió la Presidencia Pro Témpore de este organismo regional.Incluso en ese momento Castillo dijo “bienvenido hermano Gustavo Petro. Tu presencia en el Perú fortalece nuestras relaciones bilaterales para la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos , así como la integración regional. ¡Viva el Perú! ¡Viva Colombia!”.Este jueves, al hablar del tema Petro además señaló que “me sorprendí que se quedaran encerrados en el Palacio, aislados del pueblo que los eligió”.Petro además en respuesta a un trino, sostuvo sobre la crisis peruana que “lo que significa separarse del pueblo: la derrota. Una transformación democrática de un país implica la plena movilidad de su sociedad. Separarse del pueblo y pensar el gobierno como un simple ejercicio tecnoburocrático, no lleva sino a la derrota histórica”.Más temprano de este jueves Petro tuvo una controversia en Twitter con la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal sobre lo que pasa en Perú.La congresista opositora, desde su cuenta de Twitter señaló con respecto a lo pasa en ese país que: “Los ejércitos con vocación son anticomunistas. Una realidad con la que no cuentan los comunistas”.Cabal además indicó que “respaldamos a los congresistas peruanos. Pedimos al ejército del Perú, que siempre ha sido anticomunista, que cuide las instituciones y la democracia. La libertad de sus ciudadanos está en juego”.Frente al comentario, Petro le respondió que: “Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular. Los ejércitos no tienen porque ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación”.El miércoles luego de la caída de Castillo, el expresidente Andrés Pastrana, gran opositor al mandatario colombianos, escribió en su cuenta de Twitter que: “Sorprende el silencio de Petro ante el golpe de estado de la izquierda en Perú. ¿Porqué no solicita a la OEA activación de la Carta Democratica?”.