Tras aceptar el impedimento del magistrado Alejandro Linares, la discusión de fondo, dos demandas que piden sacar el delito del Código Penal, la votación quedó empatada 4-4 en cada caso.

Ahora, tras múltiples retrasos en el proceso, dado que los magistrados no se lograron poner de acuerdo una vez más, fueron llamados los conjueces Juan Carlos Henao y Julio Andrés Ossa para que estudien los expedientes y se vote nuevamente sobre las ponencias que piden quitar el delito del Código Penal.

En este punto, es importante aclarar que dado a que se estudian y se debaten dos ponencias (pues hay dos demandas), se llamó a dos conjueces en lugar de a uno.

En el caso de Juan Carlos Henao, se dice que es reconocido por ser liberal, ponente de múltiples decisiones vanguardistas y, por lo tanto, podría votar a favor de la demanda que le correspondió: la de Alberto Rojas Ríos.

El saliente magistrado Ríos pide despenalizar el aborto, con efectos diferidos a dos años, asegurando que es discriminatorio que haya un delito en el que solo se juzga a la mujer, por lo que propone que no debe haber ninguna barrera.

Entre tanto, la demanda del Colectivo Causa Justa, en la que el magistrado Antonio José Lizarazo también pide la despenalización, le correspondió al conjuez Julio Andrés Ossa. El conjuez es de línea conservadora, abogado especialista en Derecho Administrativo y por su línea se podría pensar que vote en contra.

Así las cosas, parece que lo que hará la diferencia en la decisión de fondo, es cuál de los dos procesos se fallará primero, teniendo en cuenta que, en principio, ambas ponencias piden lo mismo. Lo anterior, dado que, si un proceso adopta una decisión de inconstitucionalidad, el otro estaría resuelto en esa decisión.

Los conjueces deberán estudiar las ponencias, no obstante, también deberán comunicar si están impedidos o no para pronunciarse sobre el tema. De no estar impedidos, en una nueva sala se realizará una nueva discusión y para que, por fin, termine con el largo proceso.