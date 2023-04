“Que no nos salgan con una constituyente el próximo año”: fiscal Barbosa insiste en pulla al Gobierno

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, volvió a hacerle cuestionamientos en público al gobierno de Gustavo Petro y reiteró su preocupación por la posibilidad de que la Casa de Nariño impulse cambios de fondo en la Constitución para el próximo año.

Este nuevo pronunciamiento crítico lo hizo Barbosa en el marco de la Conferencia Colombiana 2023, en la que participó por cuenta de una invitación que le extendieron los organizadores, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

“Han venido planteándose muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia. Lo dije en Barranquilla, en Colombia. Que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año. Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país”, señaló Barbosa.

En ese sentido, el jefe de la Fiscalía hizo un llamado para que los voceros del Gobierno se encarguen de desmentir esa versión que incluso han promovido personas allegadas al presidente Petro como la senadora Piedad Córdoba y exprecandidato presidencial, Alfredo Saade.

“Si el asunto es claro, es importante que se desmienta y que se diga rápidamente que ese no es el camino. Ese sería mi propósito cuando digo esto, pero me parece muy complejo que no haya reacciones frente a este asunto”, agregó el fiscal general de la Nación.

Otro de los frentes que volvió a cuestionar Barbosa fue el de la paz total, que aseguró que la entidad que dirige la apoyará con la condición de que quede bien hecha, sin lugar a beneficios extralimitados para los narcotraficantes.

“En Colombia hay que distinguir entre hacer la paz con organizaciones políticas. Yo en esto he suspendido las ordenes de captura del ELN y de las disidencias de las Farc, conforme a los criterios establecidos por el presidente Petro, pero yo no voy a suspender las órdenes de captura de narcotraficantes y paramilitares en el país”, agregó el fiscal Barbosa.