En un discurso transmitido de manera virtual, Uribe defendió la gestión que ha hecho el Gobierno en materia de seguridad, pero aseguró que carga una "herencia muy mala" del gobierno anterior, porque se dejó prosperar el narcotráfico.

"En un país con 209 mil hectáreas de coca es imposible garantizar la seguridad", manifestó.

Uribe recordó que durante el Gobierno Duque ya han sido tres los ministros de Defensa que han sido objeto de ataques por parte de la oposición: el fallecido Carlos Holmes Trujillo fue citado a varios debates de control político y moción de censura y a su antecesor, Guillermo Botero, "lo tumbaron".

"Miren todos los debates que le hicieron a Carlos Holmes, quisieron tumbarlo; a un hombre totalmente transparente como el doctor Guillermo Botero, lo tumbaron. Tenemos un ministro que es Diego Molano, serio, firme y transparente y lo quieren tumbar. Y hay que apoyarlo", dijo Uribe.

"Que no sueñen que van a tumbar al ministro Diego Molano", agregó el exmandatario, quien aseguró que no se puede atacar a las Fuerzas Militares por llevar a cabo operaciones en las que no se tiene información de que hay niños.