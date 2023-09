Nicolás Petro y sus intenciones de colaborar con la Fiscalía duraron poco. El procesado aseguró que desde el ente acusador querían manipular su proceso para convertirlo en una “arma” que usarían contra su padre, el presidente Gustavo Petro.

Ahora, sin beneficios, deberá preparar sus argumentos para defenderse en juicio.

“Hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, señaló Nicolás Petro Burgos en sus redes sociales.

Con las declaraciones de Petro Burgos también finaliza el proceso de colaboración que él mismo había solicitado ante la Fiscalía el pasado 3 de agosto. Ese día se comprometió a entregar documentos, audios y evidencia técnica del entramado que lo tiene imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.