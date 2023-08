Ante la alerta de crisis de las EPS, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recalcó que los pagos a estas se hacen de manera anticipada, y les dio la tranquilidad a los usuarios de que no se quedarán desamparados en dado caso que alguna resulte liquidada.

¿Qué pasará con los afiliados a Sanitas, Compensar y Sura?

Ante la crisis que enfrentan todas las EPS en Colombia, varios sectores han mostrado su preocupación por lo que podría provocar esta situación a los usuarios, pues las tres grandes EPS inicialmente afirmaron que se podrían presentar algunos problemas en la prestación del servicio a partir del mes de septiembre.

En este sentido, quienes resultarían más afectados con esta crisis son los usuarios que diariamente hacen uso del sistema de salud de Colombia. En cuanto a esto, el mismo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio un anuncio de tranquilidad a los usuarios que no se quedarán desamparados en dado caso que alguna de las EPS resulte liquidada.

Por otro lado, la Superintendencia de Salud también ha entregado un reporte de tranquilidad a los colombianos. El mismo superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, manifestó que los colombianos tienen derecho a exigir una atención en salud digna y que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población.

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a unidad de pago por capitación (UPC)”, dijo el superintendente.