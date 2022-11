Mientras este grupo armado ya tiene definido su equipo negociador, el presidente Petro dijo que el del Gobierno también está listo, aunque al cierre de esta edición no se conocen aún los nombres de unos y otros.

Definir si debe haber o no, militares en estas negociaciones y cuál va a ser exactamente su papel, ha sido uno de los principales debates que se han planteado en los últimos días. En especial, la conveniencia o no de su participación, cuáles pueden ser sus posibles contribuciones y si deben ser activos o retirados.

La última palabra la dio el pasado 9 de noviembre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien confirmó que los militares sí harán parte de estos diálogos, pero con algunas condiciones específicas.

“Hemos planteado, por lo menos de manera inicial, que van a estar con seguridad en las mesas técnicas. En la primera etapa de negociación seguramente no habrá presencia de militares. Esta es una definición que toma el presidente de la República, que es quien designa además las comisiones negociadoras que se tengan que crear”, dijo el ministro de Defensa.

En este sentido no se descarta que en la medida que vayan evolucionando las negociaciones los militares se podrán integrar a estas.

Este anuncio, según expertos consultados por Colprensa, es apropiado pues le da legitimidad y favorecerá los diálogos de Paz.

Así lo explica, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), el coronel (R) Jhon Marulanda, al decir que los militares cuentan con un amplio conocimiento de los grupos armados, lo que favorece al proceso.

“Los militares tienen un conocimiento de lo que es el dispositivo, posición y fuerza no solamente del Eln sino de las disidencias. Saben, a través de la inteligencia quién es quién dentro de esas organizaciones; qué capacidad, radio de acción e influencia tienen; qué están haciendo y cómo; qué metodología utilizan, y cómo están distribuidos en el país”.

En este mismo sentido opina el general (R) Guillermo León, vicepresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares.

“Tienen que haber militares en el proceso en dos ámbitos diferentes. En la mesa de negociación, y en la comisión técnica que debe haber, porque si el proceso llega a la desmovilización, desarme y reinserción, va a ser importante la intervención de los militares”, explica el general.

Para la mesa de negociación, el general León argumenta que debe haber militares en retiro y no activos para garantizar la libertad de expresión, “porque cuando se está en el servicio activo hay una dependencia directa del mando del presidente de la República y ese tema de la subordinación al estar en el servicio activo puede generar novedades y no sentirse con la libertad de expresarse y eso creo que no le serviría a la mesa de negociaciones”.

Bajo esta línea el vicepresidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares argumenta que la presencia de los militares en la mesa genera confianza y credibilidad para los uniformados activos y retirados. “Cuando a usted no lo hacen parte de algo, usted no se compromete con lo que no pudo participar y no conoce en detalle, porque si usted es participe de algo, usted se compromete con lo que se acordó”.

Así mismo el general León dice que esta credibilidad se transmite a todos los colombianos, “porque el hecho de que estén allá sabiendo que ha sido nuestra tarea defenderlos, eso les genera tranquilidad”.

Frente a la comisión técnica, el general argumenta que no se debe cambiar el modelo que se ejecutó para el proceso de paz de la Habana, porque fue un éxito.

“Uno de los grandes éxitos que fue avalado por autoridades y organismos internaciones, fue lo detallado, juicioso y meticuloso que fue el proceso de desmovilización, desarme y reinserción y por eso no tenemos que cambiar el modelo. Si dio resultado y nos generó confianza, hay que aplicar el mismo modelo haciéndole los ajustes que sean necesarios, pero aprovechando ese conocimiento y esa experiencia acumulada”, explica el general.

Experiencia anteriores

Mientras el gobierno toma una decisión sobre quiénes son los militares que harán parte de este proceso y en qué etapas estarán, no se descarta la posibilidad de que puedan ser exmilitares que hayan participado de otros procesos de paz.

Frente a este punto los expertos consideran que esta también sería una decisión acertada de parte del Gobierno, porque en los diferentes procesos de paz que se han adelantado en nuestro país siempre han estado presentes los militares.

“En los años 50 cuando el presidente era el general Rojas Pinilla, logra un acuerdo de paz, y el que estuvo dirigiendo el proceso fue un militar; en los años 80 con el presidente Belisario Betancourt también hubo presencia de un general, en el 2000 con Pastrana, también, y obviamente en el proceso de paz con las Farc también”, explica el general (R) Guillermo León.

En este sentido el general dice que es fundamental contar con militares con experiencia en esos procesos. “Hay que buscar esas personas que tengan esas experiencias previas, que participaron de manera directa o indirecta en procesos, desde luego que tengan un perfil en temas de negociación, pero que además tengan reconocimiento y respaldo de los militares activos y retirados”, agrega.

En este mismo sentido opina el coronel (R) Jhon Marulanda, quien argumenta que los militares que convoque el gobierno deben tener experiencia previa, pero sobre todo que conozcan al Eln.

Es decir, según el presidente de Acore, que sean analistas que hayan estudiado este grupo armado, que hayan estado en Arauca, Cauca, Nariño y que entiendan que con el Eln hay una dicotomía negociadora muy fuerte. “Una cosa es negociar con el COCE que están muy impregnados de comunismo castrista y simultáneamente negociar con las cuadrillas del Eln que no están tan impregnados de comunismo, pero sí de narcotráfico”.