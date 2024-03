"Que se quede quieto", la amenaza que Álvaro Uribe recibió por parte de asesor de Salvatore Mancuso

“El domingo, antes de mi trino sobre Mancuso, recibí una razón que me enviaba uno de sus asesores “que no le vamos a hacer daño, pero que se quede quieto”. Con más ganas escribí el trino”, escribió Uribe.

En el mensaje escrito el domingo del que hace referencia, el exmandatario decía que desde su celda en La Picota, Salvatore estaba buscando testigos para incriminarlo con actos criminales.

“Mancuso llama a personas a que me denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme. Mancuso quedará libre de cárcel porque el Gobierno lo nombró gestor de paz. La JEP lo aceptó por informaciones no corroboradas. Una llamada de Mancuso se puede entender como una orden con amenaza criminal”, escribió Uribe.

La respuesta de Mancuso no se hizo esperar. En una carta de dos páginas afirmó que no regresó al país con intenciones de dañar la imagen del expresidente y que la información que tiene sobre el accionar paramilitar ya la ha entregado ante las autoridades judiciales competentes.

“Yo no vengo a atacar su reputación ni a desacreditarlo, todos mis testimonios con relación a su papel en el conflicto armado, los he realizado en sede judicial. Y seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contra insurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC”, escribió Mancuso.