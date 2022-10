La declaración del presidente del Senado Roy Barreras sobre la necesidad de legalizar algunas drogas en el país, especialmente la marihuana y sus derivados, a las que llamó drogas blandas o suaves, levantó una nueva polémica en el país.

Lo cierto es que el término blandas o suaves, para referirse a sustancias que supuestamente no son tan letales o que sus efectos no son tan perjudiciales para la salud, como las droga recreativas (específicamente marihuana), no está aceptado científicamente, pese a su uso generalizado.

The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, recomienda que estas palabras “se eviten o, si se utilizan, se definan de forma clara y precisa”.

En el mundo se comenzó a hablar de drogas suaves y fuertes en los Países Bajos (antigua Holanda) a partir de una regulación que “establece implícitamente una distinción entre drogas duras y drogas blandas, separando el mercado y permitiendo la el uso de determinadas sustancias mientras que la posesión de otras es un delito”, destaca The American Journal of Drug and Alcohol Abuse.

La marihuana es una de las sustancias denominadas blandas, porque supuestamente solo producen un daño exclusivamente “psíquico”.

“Ni la Clasificación Internacional de Enfermedades ni el Manual Diagnóstico y Estadístico clasifican las sustancias psicoactivas en las categorías “duras” y “blandas”, señala The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, al reiterar que el empleo de los términos no es correcto.

“En general, se supone que los términos son ambiguos y que falta una base científica para tal clasificación”, destaca el informe.

Sí produce daños

Más allá de su denominación de suaves, la revista especializada “Forensic Science International” publicó un informe que destaca que estas sí pueden causar la muerte.

Entre las drogas blandas también clasifican el alcohol y la nicotina. En Países Bajos también aplica para el hachís.