La meta del Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Vacunación, es que antes de finalizar el año estén vacunados con el esquema completo contra el COVID-19 35.700.000 personas, lo que corresponde al 70% de la población del país (unos 51 millones de personas).

Esto para lograr la denominada inmunidad de rebaño, que es científicamente la proporción de personas inmunes al virus (por ser vacunados o tras recuperarse de la enfermedad) que se requiere para que de forma indirecta esté controlada la pandemia en una región o territorio nacional.

Desde entonces se ha enfatizado en que aunque se llegue al 70% de la población vacunada no se puede bajar la guardia, pues esto no quiere decir que las personas no se puedan contagiar, sino que con la vacuna lo que se reduce es la posibilidad de tener síntomas graves hasta en un 90% si se llega a contraer el virus.

Pero, ¿qué tan lejos está Colombia de la inmunidad de rebaño? ¿Qué tanto ha avanzado el país en vacunación desde que inició el plan de inmunización en febrero? ¿Cómo está Colombia frente a otros países del continente? En este informe le respondemos.

Según Our World in Data, entre los países latinoamericanos, Chile es el más cercano a la inmunidad de rebaño con un 63,54%, Uruguay le sigue con el mismo porcentaje y después de ellos está República Dominicana con 38,16%. Por otro lado, El Salvador, Cuba y Colombia están, en promedio, en el 22% de personas completamente vacunadas contra COVID-19.