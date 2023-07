¿Quién era Paula Valentina Torres? La joven que murió en Bogotá por seguir a un ladrón

La víctima, identificada como Paula Valentina Torres, intentó perseguir al ladrón que le arrebató su celular en TransMilenio, pero en el proceso sufrió una caída que resultó en un fuerte golpe en la cabeza.

A pesar de ser trasladada rápidamente a la Clínica del Country, los esfuerzos del personal médico no lograron salvarle la vida, y la joven falleció alrededor de las 2:15 a. m.

La familia de Paula Valentina se encuentra consternada por la trágica pérdida y ha solicitado a las autoridades que se haga justicia para que este lamentable incidente no quede impune. Asimismo, han hecho un llamado a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad en la capital de Colombia.

Jenny Sutachán, tía de la víctima, compartió algunos detalles sobre la vida de Paula Valentina. “Mi sobrina era muy dedicada a sus estudios, muy familiar y juiciosa. Soñaba con graduarse, especializarse, viajar, casarse y tener hijos”, expresó la afligida familiar.

Por su parte, José Torres, tío de la joven, se mostró consternado y expresó su frustración ante la inseguridad que se vive en la ciudad. “Estamos destrozados, no entendemos esta injusticia. Realmente estamos en una ciudad en la que sabemos que salimos, pero no sabemos cuándo llegamos”, lamentó. “Deja una mamá que quería ver a su hija casarse, ser profesional y tener hijos, así como a dos abuelitas orgullosas”, añadió en declaraciones a CityTV.

La Universidad del Rosario, y en particular la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, donde estudiaba Paula Valentina también lamentaron su fallecimiento, publicando un mensaje de pésame con una esquela fúnebre.

“Con profundo pesar y tristeza, la comunidad Rosarista y la #EMCS presentan sus más sinceras condolencias a la familia Torres Sutachan, a sus amigos y colegas, por el fallecimiento de Paula Valentina Torres Sutachan, estudiante del programa de Fisioterapia de la #EMCS @URosario”, expresaron en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, en una publicación en Facebook, lamentaron la partida de la estudiante con un mensaje acompañado de su foto.

“Hoy con el dolor en el corazón que nos da la partida de un ser amado y nos duele, protestamos porque tu muerte no quede impune, no solo eras una joven, eras hija, hermana, sobrina, prima, nieta y ejemplo a seguir, Paula Valentina Torres [...]. No es justo vivir en una ciudad así, te amamos, te extrañaremos pero exigimos justicia”, se puede leer en la publicación.

Este trágico suceso se suma al debate sobre la seguridad ciudadana en Bogotá y la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a los ciudadanos de la delincuencia.