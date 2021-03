“Ella me dijo: mami me voy a ver con Paul, vamos a bailar un rato. Le dije: no te demores porque mañana tienes clase. Que te vaya bien. Dios te bendiga”.

La mamá de Ana, con desolación en su corazón y mirando fijamente la tumba de su hija en la que reposan flores de todos los colores, aseguró que todos los días ora por la situación judicial de los tres jóvenes, pero pide verdad y justicia sobre lo que ocurrió con Ana.

“Yo quiero que se haga justicia, no me alegro de lo que estos dos capturados están viviendo, pero prima pedir justicia por la muerte de Ana María. Yo incluso le oro a Dios por ellos”, dijo y añadió que ojalá tanto Paul, como Mateo y Julián digan la verdad de lo que pasó ese día en el que no solo perdió a su hija sino la paz y la tranquilidad.

“Yo no he sentido este año, me parece que fue ayer todo. Difícil. No he podido acomodarme”, menciona doña Nidia, quien mira al cielo como si buscara el rostro de su hija pidiendo fuerza y esperanza por todo lo que ha tenido que vivir.

Doña Nidia dice cargar un peso muy grande, pues no sólo lidia con el duelo de la partida de Ana, sino que además busca incansablemente la verdad sobre lo que pasó. Dice no estar preparada aún para perdonar, pero quiere en algún momento llegar a sentir esa paz en su corazón.

“Quiero llegar a decir un día, los perdoné, pero estoy en el proceso porque es muy difícil. Quiero algún día decir los perdoné por mi misma, porque es una carga que no quiero durar toda la vida llevándola”, afirmó mientras miraba la tumba de Ana y se le escurría una lágrima por su mejilla.