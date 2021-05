No obstante, se demostró que el menor en realidad estaba haciendo grafitis con sus amigos, además, que se plantó evidencia en su contra (un arma que apareció en la escena), adicionalmente, que no hubo “proporcionalidad ni mesura” y que el policía no actuó en defensa propia en el momento que ocurrieron los hechos.

El tribunal sostuvo que, "el patrullero actuó arbitrariamente y sin justificación alguna".

Por lo anterior, considerando diferentes materiales de prueba presentados durante la diligencia, entre las que se encuentran 37 entrevistas, videos donde se aprecia al menor pintando e informes científicos, el Tribunal, en segunda instancia, decidió mantener intacta la sentencia contra el patrullero, por cuanto consideró que no se le negaron sus derechos de defensa y la Fiscalía demostró el homicidio.