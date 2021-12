Reacciones a favor y en contra el POT de Bogotá expedido por Decreto

Uno de los primeros en lamentarse por la decisión fue el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master, quien aseguró que las voces de quienes solicitaban un POT de consenso no fueron escuchadas.

“Muy lamentable que el POT Bogotá haya sido adoptado por Decreto en última semana del año, no se hayan oído ni respondido a las voces que solicitamos construir un POT por consenso. La autoridad se puede usar para imponer la voluntad o mejor para construir liderazgos comunitarios”, expresó Mac Master en su cuenta de Twitter.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también se quejó de la decisión y aseguró que lo que su administración había planteado fue retirado del actual POT.

“Ciudadanos que sufren con trancones para salir y entrar por el norte de Bogotá deben tener claro que POT de Claudia elimina la ALO al norte, para la que habíamos comprado predios y otras vías cruciales para aliviar ese problema. Tragedia para calidad de vida y la competitividad”, aseguró Peñalosa en su red social.

Por su parte, la exconcejal de Bogotá y aspirante a la Cámara de Representantes por el Cambio Radical, Carolina Arbeláez, aseguró que la decisión de la alcaldesa "es ilegítima" y va en contra de la reactivación económica de la ciudad.

“Esto es ilegítimo, va en contra de la reactivación económica y genera incertidumbre, lo que significa que va a alejar cualquier tipo de inversión porque nadie va a invertir un solo peso si no se tiene estabilidad jurídica en el ordenamiento territorial, además de ser un irrespeto a la ciudadanía y a todos esos sectores y organizaciones que cuestionaron ese POT”, expresó Arbeláez por medio de un video.

La aspirante al Congreso rechazó la decisión y aseguró que tomará medidas legales para defender a Bogotá. Por la vía legal también se irá el también candidato al Senado Miguel Uribe Turbay, quien aseguró que la medida de López era ilegal.

Lea: Aciertos y desaciertos del Gobierno de Iván Duque en 2021

“El POT de Claudia López, expedido por Decreto, además de inconveniente es ilegal. Voy a demandarlo. Espero que los jueces hagan justicia y protejan a los bogotanos. Claudia López y sus aliados políticos (Fajardo, Galán, Polo y Verdes) dejan a Bogotá sin ALO norte. Nos encargaremos de que los ciudadanos de Fontibón, Engativá y Suba lo tengan en cuenta para las próximas elecciones”, expresó Uribe en su cuenta de Twitter.

Continuando con las críticas, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, afirmó que, aunque Bogotá si necesitaba un POT, el de la alcaldesa López afectaría a todos los bogotanos.

“Un POT es un documento técnico con efectos jurídicos, y este no tiene casi nada de lo primero, pero si tendrá muchos efectos negativos de lo segundo para todos los bogotanos. Es imposible que no entiendan la grave situación en que dejarían a la ciudad. El documento que se radicó en el Concejo distrital tenía enormes falencias técnicas, eso lo reconoció la misma Administración, pero también no se dio la discusión suficiente para que todos los actores pudieras aportar”, aseguró Forero en declaraciones.

Entre los poco que han defendido la decisión se encuentra Julián Rodríguez Sastoque, concejal de Bogotá, quien aseguró que la ciudad necesita un POT de manera urgente.

“Ningún POT es perfecto ni dejará contento a todos. Hay visiones de ciudad encontradas y tensiones entre intereses económicos y políticos. La Alcaldía debe garantizar ajustes en la reglamentación posterior. Por ejemplo, cumplirle a los recicladores. La ciudad necesita urgentemente el POT. De lo contrario se prolonga el modelo de ciudad de Peñalosa de los años 2000, obsoleto. Hay que responder a los desafíos del siglo XXI y la postpandemia. La alcaldesa estaba facultada por la ley al no haber sido negado en el Concejo”, son algunas de las justificaciones del concejal en su red social.