Reclusos de Tuluá aseguran que un solo guardia estaba de turno cuando ocurrió el incendio

“Por ahí a las 12 fue empezando todo, un solo guardia llegó, pero antes de calmar la vaina tiró una pipa de gas, entonces la gente se desesperó, empezaron otra vez la guerra y comenzaron a prender colchonetas”, contó a Blu Radio uno de los privados de la libertad.

Cabe recordar que, según las autoridades, esta emergencia se presentó alrededor de las 2 de la mañana del martes. Según la versión del interno, “como a las dos horas empezaron a subir un poco de guardias, y quemaron seis pipas más. O sea que más los ahogaron porque el humo de esas colchonetas y las pipas termina de matar a la gente”.

La principal hipótesis que el Inpec ha sostenido hasta el momento es que dos reclusos tuvieron una riña y, posteriormente, se presentó un intento de fuga. Sin embargo, los internos niegan que alguien intentara escapar. “Aquí nadie se iba a volar, cuando tiraron la pipeta dejaron encerrado a todo el mundo y así, como sea, la gente se va a quemar”, aseguró el interno.

Además, el director del Inpec, el general Tito Castellanos, aseguró este martes que el patio 8, donde ocurrieron los hechos, no contaba con sistema contra incendios. Las autoridades también señalaron que, al no tener un sistema de riego, la emergencia fue asistida con extintores portátiles y después llegaron los bomberos.

De acuerdo con el testimonio de algunos reclusos, “los mismos PPLS (privados de la libertad) subimos el agua hacia el patio 8. Nosotros mismos tuvimos que apagar el fuego”.

En la tarde de este miércoles ha crecido la preocupación de los familiares de los internos ante la posibilidad de que sean trasladados. El Director del Inpec señaló que estudian la posibilidad de llevarlos a otros centros penitenciarios.

“Se está evaluando con el personal de ingenieros de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) la solidez de la infraestructura de los pabellones 8, 9 y 11 para saber si continuamos con personal de privados de la libertad (en esos tres patios) o van a ser ubicados en otros establecimientos de la región”, explicó Castellanos.

Los reclusos, por su parte, manifiestan que no les han indicado hacia dónde los van a llevar. También denuncian que no les han permitido comunicarse con sus familias. “Ni nos bajan a patio, no hemos hablado con nadie, para que uno se quede callado quieren maltratarlo”, señaló uno de los internos.