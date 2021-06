Además de acusar a la policía de decapitar al joven luego de capturarlo, también se difundió ampliamente a través de redes sociales que el joven era ‘de primera línea’ y que su muerte supuestamente tenía relación con la protesta social que no cesa en el país.

La familia del joven desmintió estas afirmaciones y aseguró que Ochoa no tenía nada que ver con las protestas y que tampoco fue capturado.

Martha Ochoa, tía del joven, aseguró que lo único que piden es verdad y justicia en el caso, dijo que la última vez que vieron con vida a Santiago fue el sábado, cuando salió a medio día a almorzar y le pidió permiso a su mamá para ir a hacer una diligencia. Después de eso, el joven desapareció.

“Mi sobrino no tenía nada que ver con la primera línea, él no tuvo nada que ver con lo relacionado con el paro, él no iba a las marchas, ni nada de eso, no sé por qué motivo salieron a difundir algo tan falso... Tampoco lo secuestró el Esmad, él simplemente salió a hacer una vuelta”, dijo la familiar del joven.

Santiago trabajaba con su papá en una ferretería, su tía lo recuerda como un joven alegre, extrovertido, de pocos amigos, un joven responsable que trabajaba para ayudar a su familia.

La familia no descarta que el hecho se haya tratado de un hurto, “Nosotros no descartamos que sea por robo porque la bicicleta, los papeles y el celular de mi sobrino no aparecen, entonces hasta ahora no tenemos más información... Él no tenía problemas con nadie”, aseguró Martha.

Al momento siguen las investigaciones para esclarecer el caso y las autoridades están tras la pista de los autores responsables del hecho. El cuerpo del joven no ha sido encontrado.

El Gobierno informó que la Policía ofreció una recompensa de hasta $10 millones a quienes ayuden a encontrar a los culpables, mientras que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció por su parte $100 millones más.

“Rechazo social debemos manifestar a la crueldad de actores ilegales que siembran terror en el Valle del Cauca, por la decapitación del joven Santiago Ochoa en Tuluá. Nuestra solidaridad con su familia. Ofrecemos hasta $100 millones por información que permita capturar a los responsables”, dijo la mandataria.

Por su parte, el presidente Iván Duque, aseguró que: “Como país nos duele la muerte de todo colombiano, pero el atroz crimen del joven Santiago Ochoa en la ciudad de Tuluá, merece todo nuestro rechazo. Las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los responsables y que sean juzgados con determinación.”, aseguró el presidente.