Olga Narváez, la rectora de una institución educativa del Huila, prohibió a sus estudiantes la tenencia de celulares dentro de las instalaciones educativas y, además, les señaló que no deben tener noviazgos entre ellos y tampoco perforaciones en su cuerpo.

“Queda totalmente prohibido la pérdida del año, el amorío entre estudiantes, el noviazgo... Todo se debe a esos celulares. Padres de familia, queda totalmente prohibido a partir de mañana traer algún tipo de dispositivo tecnológico”, fueron las palabras de Narváez durante una reunión de padres de familia.

Los hechos se registraron en la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del municipio de Rivera. La funcionaria señaló que las prohibiciones habían sido incluidas, de manera expresa, en el manual de convivencia del centro académico.

“La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos, verdes, el estudiante que no acepte, a la institución no le sirve”, dijo la rectora como posible salida anticipada a las críticas.

De acuerdo con el video, las medidas de la rectora, al parecer, fueron bien recibidas por los padres de familia. La funcionaria terminó la reunión en medio de aplausos de la comunidad educativa.

Luego de la polémica, la rectora explicó que su decisión se tomó para dar cumplimiento al gobierno escolar y que de ella participaron todos los comités de convivencia de la institución.

“Si un padre de familia llega a comprobar que su hija en unos meses sale embarazada, soy responsable de eso. Nunca he dicho que una persona con un piercing en su cuerpo no sea buena para la sociedad. Si se vienen demandas, las determinaremos en el colegio (...) los valores los entiendo desde el punto de vista religioso”, señaló Narváez en la W radio.

En todo caso, la rectora cuenta, de momento, con el respaldo de la Secretaría de Educación del Huila. Milena Oliveros, jefe de la dependencia departamental, señaló que está convencida de que la decisión se tomó “pensando en el bienestar de los niños y niñas”.