La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia retiró la membresía del Centro Nacional de Memoria Histórica después de manifestar su preocupación por las declaraciones excluyentes y parcializadas sobre el conflicto armado expresadas por el director de la entidad, Darío Acevedo.

La negación de cinco décadas de conflicto armado interno ininterrumpido en Colombia, fue suficiente prueba para que la Coalición concluyera que no hay interés por parte del CNMH de continuar en esta comunidad de memoria internacional.

El reconocimiento del conflicto armado colombiano tal como lo expresa la Ley de Víctimas; la búsqueda de la verdad de las víctimas y la centralidad de ellas en medio de los actores armados para que participen en la toma de decisiones y en las medidas de reparación simbólica; apoyo en los ejercicios de memoria que se están haciendo desde los museos creados para tal fin, y la construcción de una cultura de convivencia para la no repetición de la violencia en el país, fueron los puntos que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia exigió a Acevedo, sin embargo, hizo caso omiso a la solicitud.

“Consideramos que cuatro meses son un tiempo prudente para esperar una respuesta de su parte, por lo cual vemos que con no responder nos da a entender que no está dispuesto a suscribir los principios de nuestra comunidad internacional y nos vemos obligados por lo tanto a no renovar la membresía del CNMH en la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia”, expresó la entidad en su carta.

La membresía del CNMH fue retirada el pasado primero de febrero, sin embargo, la carta remitida desde Nueva York se dio a conocer hasta este lunes.

Cabe resaltar que Darío Acevedo se posesionó como director del CNMH desde febrero del 2019 por decisión del presidente Iván Duque. Desde entonces ha mantenido en la tesis de que el país vivió una amenaza terrorista más no un conflicto armado que dejó a su paso un gran número de despalazados y muertos a manos de diversos actores armados como las guerrillas, los paramilitares y las Fuerzas Militares.

Esta misma red internacional fue una de mostró mayor desacuerdo al nombramiento de Vicente Torrijos como director del CNMH, pues al igual que Acevedo, tenía posturas similares frente a los temas de memoria y reconciliación.

Por ahora, se espera que el propio Acevedo o el Gobierno de Duque se pronuncien sobre la suspensión de la membresía a esta coalición, considerada la red de memoria más grande a nivel mundial.

