En medio de duros cuestionamientos al registrador nacional, Alexander Vega, las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron en la noche del martes 20 de junio el proyecto de ley estatutaria del nuevo Código Nacional Electoral.

Mientras que en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto se concilió sin mayores inconvenientes, en el Senado de la República hubo más cuestionamientos a la votación de la conciliación, muchos de estos por la inesperada aparición del registrador Vega.

Sin embargo, en algunos artículos como el de paridad de género en las listas para elecciones de Congreso, concejos y asambleas, se tomó lo aprobado por la Cámara, en donde los legisladores votaron para quitar esa norma.

La discusión en la sesión del Senado sobre el Código Electoral se centró en que esta nueva ley crearía miles de puestos, además de la figura de 32 nuevos registradores departamentales, lo que será una burocracia que se dará en época electoral.

La votación de la reforma, que se dio sobre las 10:30 de la noche, finalmente tuvo 55 votos a favor en el Senado, mientras que 35 votaron por el hundimiento de la misma.

Los cuestionamientos

El presidente del Senado, Alexander López, y el senador Humberto de la Calle Lombana fueron algunos de los legisladores que se inclinaron por el no.

De la Calle hizo hincapié en los riesgos que tendría la posibilidad de nombramientos de libre remoción y la creación de nuevos registradores delegados, así como la implementación de tecnología en las elecciones.

Senadores como Ariel Ávila cuestionaron la presencia del registrador nacional, Alexander Vega, pues el funcionario estuvo en el salón anexo de la plenaria del Senado para buscar el apoyo de los legisladores

“Este código electoral es una vergüenza institucional, hoy estuvo Alexander Vega oficina por oficina, hay acusaciones de que está repartiendo puestos, esto puede ser un problema judicial para muchos de ustedes”, dijo el congresista de Alianza Verde. Incluso, Ávila fue más allá y señaló que en el Senado “le metieron la mano al Código”, por lo cual estaría “viciado”.

En ese mismo sentido, la senadora María José Pizarro mencionó que su voto fue negativo porque, según ella, con la reforma “se ve limitada la transparencia, el acceso a la información y la veeduría ciudadana de los billonarios recursos. Más de 1.200 cargos serán nombrados a dedo para ser garantes del proceso electoral, un despropósito”.

Otra de las críticas a la aprobación del proyecto se dio porque no se incluyó la norma que daba paridad de género en las listas. “Este Código Electoral lo deja a uno con la sensación de una oportunidad perdida. No incluir la paridad es un retroceso, la contratación de funcionarios electorales en época preelectoral, sin concurso de méritos, es otro despropósito. Por eso votaré NO a esta iniciativa”, dijo la senadora Clara López.

¿Qué se aprobó?

- Entre las normas aprobadas en el nuevo Código Electoral está el aumento de una hora de votación en las elecciones, lo que implica que las urnas estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde (no hasta las 4 p.m., como está estipulado en la actualidad).

- También se avaló la norma que tumba la ley seca durante todo el fin de semana en el cual se realizaban jornadas electorales en Colombia, que por casi 40 años había aplicado.

Según lo aprobado, la limitación a la venta de licores en elecciones ya no aplicará desde un viernes, previo al domingo de las elecciones, sino solo de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., únicamente el día de las elecciones.

- En el texto conciliado, además, se le concedieron funciones especiales al registrador nacional: cuando el proyecto de reforma pase a ser ley de la República, dicho funcionario tendrá facultades para nombrar delegados regionales, registradores especiales y auxiliares en el territorio nacional.

- Entre lo aprobado también se avaló la autonomía administrativa del Consejo Nacional Electoral, que ahora pasará a tener personería jurídica.

- De otro lado, y de acuerdo con el senador Alfredo Deluque, ponente de la propuesta legislativa, esta contiene medidas especiales que permitirán mejorar el sistema electoral colombiano, como la implementación del voto electrónico mixto.

¿Qué viene ahora?

Por tratarse de un proyecto de ley estatutaria, la iniciativa legislativa ahora pasará a revisión en la Corte Constitucional. Este alto tribunal se encargará de determinar si se incurrió o no en algún vicio o error procedimental en el trámite.

Si la Corte Constitucional lo aprueba, pasará a la sanción o firma presidencial que lo convertirá en Ley de la República.

La nueva ley no entrará en vigencia para las elecciones territoriales que se adelantarán en todo el país el próximo 29 de octubre, sino que comenzará a aplicarse en los comicios del 2026, año en que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro y al nuevo Congreso de la República (2026-2030).