Reformas: ¿Justicia por revancha?

A tan solo unas horas de conocerse la medida de aseguramiento que la Corte Suprema de Justicia impuso al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, no se hicieron esperar las diferentes propuestas para reversar dicha decisión y/o reformar la justicia como una Asamblea Constituyente, la Corte Única y hasta la ‘tutelatón’.

Desde voceros del partido Centro Democrático, del cual Uribe Vélez es la gran cabeza, hasta empresarios y ciudadanos de a pie e incluso el propio presidente de Colombia, salieron en su defensa, a dar opiniones sobre la medida de aseguramiento, que es histórica en el país, por tratarse de un expresidente.

Hay que recordar que el pasado 4 de agosto la Corte Suprema confirmó la detención domiciliaria y explicó que la providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Principio de igualdad

“La justicia es para los de ruana”, es un dicho popular, pero lo cierto es que existe el principio constitucional que se llama “igualdad ante la ley”.

Rodolfo Mantilla, exmagistrado y docente universitario, considera que la igualdad ante la ley básicamente lo que enseña es que la ley trata en iguales condiciones a una persona del común o incluso un habitante de calle, pero también se le debe aplicar a los llamados poderosos, y esa es una regla de derecho.

Explica Mantilla que además en Colombia ha habido una “perfecta equivocación” porque la mayoría de las personas que están protestando lo están haciendo emocionalmente, hasta el mismo presidente de Colombia, que es el representante de una de las ramas del poder público. Y según él, el mandatario está tratando de influenciar en otra rama (la judicial) y dando opiniones absolutamente profanas porque en el fondo lo que están diciendo es “a mi ídolo la justicia no lo puede juzgar”. Ese principio de igualdad a lo que apunta es que nadie está exento a ser juzgado por la ley.

Reforma como revancha

“Nunca una reforma a la justicia puede hacerse como venganza, pues si se plantea para el caso Uribe, por ejemplo, en el fondo básicamente lo que están diciendo es que la justicia está torcida y eso es inamisible porque hay unos magistrados que son pulcros, son personas que no tienen participación política y no pertenecen a ningún movimiento, sino que analizan los elementos probatorios de un proceso y toman decisiones sin importarle, en razón al principio de igualdad, quien es la persona que están juzgando”, precisa el exmagistrado Mantilla.

Y con respecto a hacer una Constituyente, que fue la primera propuesta de la senadora Paloma Valencia, según él es algo que no tiene salida.

De acuerdo con Mantilla, “una Constituyente es como una ‘caja de Pandora’, es decir, se puede convocar para reformar la justicia, pero puede terminar siendo para que Uribe sea reelegido de manera indefinida o quién sabe qué otras propuestas puedan salir porque nadie puede limitar los temas al constituyente”.

En este mismo sentido, Juan Manuel Charria Segura, abogado especializado en derecho constitucional, precisa que “lo de la Constituyente es un tema complejo porque tiene muchas demoras”.

Además, se sabe dónde comienza, pero no dónde termina. Es decir, se dice que es para reformar la rama judicial, aunque podría involucrar muchos otros temas, argumenta Charria Segura.

Por su parte, David Murillo, docente de la Universidad Libre, señala que las diferentes propuestas pueden ser una alternativa mientras sea una propuesta reactiva a la medida de aseguramiento de Álvaro Uribe.

Sin embargo, explica que “eso no significa que en Colombia a nivel de la administración de justicia no se deban hacer cambios, principalmente, para robustecer el aparato jurisdiccional con recursos económicos y así lograr la descongestión judicial”.

Las instancias internacionales

En cuanto a las voces, en el sentido de acudir a las instancias internacionales para revertir la decisión de la Corte contra Uribe Vélez, hay diversas opiniones por parte de los expertos.

Para Murillo, la medida de aseguramiento y la prisión preventiva han sido fuertemente discutidas a nivel internacional y se ha dicho que debe ser la ‘última ratio’, en aras de garantizar el correcto avance del proceso judicial.

En el caso de Uribe Vélez, no habría lugar a juicio de reproche internacional porque precisamente la medida de aseguramiento se ha dado para que el procesado por sus relaciones y el poder que aún ejerce no entorpezca el correcto rumbo del proceso penal.

La opinión del exmagistrado Mantilla es que podrían intentar con la Corte Interamericana, aunque tendrían que demandar al Estado colombiano, en la medida que se pueda demostrar que se ha infringido el derecho y los magistrados lo único que han hecho es ajustarse a la ley, entonces no veo muchas posibilidades.

Por su parte, Charria Segura considera que se podría acudir a organismos internacionales, en el entendido que se agotan los mecanismos internos y se considere que hay una flagrante violación al debido proceso.

La ‘tutelatón’

Otro recurso que ha impulsado el uribismo para tumbar la medida de aseguramiento al expresidente Uribe es realizar una ‘tutelatón’.

Hay que recordar que esta misma estrategia fue usada en 2012 por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando fue suspendido por la Procuraduría, pero años más tarde fue regulada por Decreto para evitar que se presentaran fallos individuales, como ocurrió con Petro.

Esta herramienta, según Charria Segura, la tendrían que poner los ciudadanos, pero para defender sus derechos políticos, más no para reclamar el debido proceso, porque en ese caso le compete a Uribe o sus abogados.

Para Mantilla una tutela no coge fuerza porque tenga una firma o 10 millones de firmas. Una tutela es un tema jurídico, es decir, al juez que le toca resolverla no tiene que mirar quién la presenta ni cuántas personas, él lo que tiene que mirar es si los pasos que hizo la Corte en ese sentido fueron justos o no, y si están ajustados a derecho.