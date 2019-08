Registraduría, a despejar las dudas

Cuando faltan dos meses para las elecciones regionales, cerca de 3,2 millones de colombianos ya han inscrito su cédula.

Desde el año pasado la Registraduría, a partir de la expedición de la resolución 14778 del 11 de octubre de 2018, estableció el calendario electoral con el fin de garantizar que el proceso electoral se cumpla en completa normalidad.

A raíz del incidente que se registró el año pasado durante la jornada de elección de Congresistas en donde también se hizo la Consulta de Partidos que, pese a los 30 millones de tarjetones impresos, algunos tuvieron que votar con una fotocopia, la pregunta es si está preparada la Registraduría para las próximas elecciones.

Para Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y de transparencia de la Misión de Observación Electoral, MOE, la Registraduría ha hecho unos excelentes procesos electorales en los últimos años: “es cierto que en las elecciones de Congreso de 2018 donde se hicieron las elecciones interpartidistas para elegir los candidatos a la presidencia de la república, en algunos casos se acabaron los tarjetones y, como medida de emergencia, se sacaron fotocopias, pero el resto de elecciones en ningún momento ha habido ninguna falla, esa fue la primera vez que se dio”.

De acuerdo con Angarita, considerar que la Registraduría puede generar problemas por un único caso en el cual se afectó muy poco de los puestos de votación en Colombia es exagerar.

Sobre este mismo particular, Gerardo Martínez, Analista Político, señala que “fue bochornoso, muy notorio y explicable porque era muy difícil distribuir el número de tarjetones que se hicieron, de acuerdo con la solicitud de los partidos”.

Según Martínez, con esta situación lo que se evidencia es que hubo exceso de rigidez en los jurados y faltó agilidad en los funcionarios de la zona, es decir, que entre las mesas se hubieran podido repartir y dejar constancia.

Otro incidente que se registró el año pasado durante la primera vuelta presidencial fueron unos errores en los formatos E-14 y que fueron denunciados por redes sociales.

Sobre este particular, el Coordinador de Asuntos Públicos de la MOE, manifiesta que al momento de conocer las denuncias la Misión Electoral realizó una investigación emergente, “revisamos cerca del 30% de todos los formularios E-14, de manera aleatoria, en diferentes municipios y puestos de votación, y nos dimos cuenta de que no era un problema sistemático; algo para tener en cuenta es que para las pocas equivocaciones que hubo, en la inmensa mayoría de los casos en la parte de abajo del formulario aparecían los comentarios de los jurados en donde decían que se habían equivocado, pero esto no aparecía en las imágenes de redes sociales”.

Agregó Angarita que lo que se encontró fueron modificaciones muy pequeñas y además no tiene que ver directamente con la Registraduría, porque son los jurados de votación los que se encargan de esos formatos.

Para Martínez, pese a los incidentes registrados el año pasado, la Registraduría ha mejorado muchísimo y hoy tiene una buena organización, con excepción de algunos jurados, que son ciudadanos comunes y corrientes que a veces no cumplen bien, pero “en términos generales se cumple y creo que por estrategia muchos candidatos, como los equipos de fútbol, le echan la culpa al árbitro”.

El verdadero problema el día de las elecciones no son los ciudadanos, sino la forma como las campañas llevan a los ciudadanos a las urnas a base de prebendas: “no hay forma alguna de que ese día un ciudadano haga la trampa, pero se está vigilando es desde cuando llega a la zona electoral y muchos llegan comprados pero se portan bien”, asegura Martínez.

Finalmente, Manuel Ricardo Ruales Realpe, Delegado de la Registraduría en Santander, se refirió a la falta de tarjetones y señaló que “en su momento se advirtió en reuniones previas que se tuvieron con los organizadores de las dos consultas y se estableció qué cantidad de tarjetas se iban a imprimir y con base en esos aproximados de los organizadores se distribuyeron en las diferentes mesas. Estamos hablando de 10.200 puestos de votación en todo el país y en los cuales en 26 hubo escasez de tarjetas electorales, es una situación atípica que se presentó pero que se pudo subsanar en su momento.

Aseguró que esta situación no se vuelve a presentar en ningún proceso electoral ordinario porque si tenemos 350 personas habilitadas para votar en una mesa, llegan 350 tarjetas de cada corporación o autoridad que se va a elegir.