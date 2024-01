“Reitero que no ordené y no fue iniciativa mía ningún polígrafo": Laura Sarabia ante interrogatorio en la Fiscalía

Sobre las 9:00 de la mañana de este 18 de enero, Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social y exjefa de Gabinete, leyó un comunicado antes de iniciar la diligencia de interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación en medio del escándalo del uso del polígrafo a Marelbys Meza, quien fue la niñera de su hijo.

Lo primero que dijo fue que renunciaba al derecho que tiene a guardar silencio y que contaría todo lo que era de su conocimiento.

“Soy respetuosa de la ley de la administración de justicia y de la institucionalidad, desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía renunciando a mi derecho a guardar silencio y así despejar cualquier duda”, dijo Sarabia.

Seguido a eso, volvió a negar que ordenó pruebas de poligrafía a su exniñera y con los posteriores seguimientos a los familiares y amigos de Marelbys Mesa.

“Reitero, no ordené no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo, tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, sentenció la directora de Prosperidad Social.

Así mismo, calificó esta situación como una "pagina amarga" en su carrera, donde estarían difamando su nombre, por lo que insiste en defender su reputación.

“No he dudado emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero. Nada ha logrado, ni logrará distraer mis obligaciones y compromisos con las comunidades excluidas, con el gobierno y con mi país”, finalizó su declaración Laura Sarabia.

Lo cierto es que en la diligencia judicial, la 'mano derecha' del presidente Gustavo Petro, contará detalles de lo que pasó hace exactamente un año, cuando era jefa de Gabinete y cuando de su apartamento privado se desapareció un maletín con al menos $30 millones. La Fiscalía trata de establecer cuál sería la responsabilidad de que tiene Laura Sarabia en estos hechos.