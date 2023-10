Renuncia funcionaria de la Alcaldía de Cartagena para trabajar por Petro

Olga Acosta Amel fue una de las personas que se mantuvo firme en su cargo desde que empezó la administración del alcalde William Dau, que ha tenido muchos cambios en distintas dependencias principales.

Después de 20 años como rectora de varias instituciones educativas, Acosta Amel se subió al barco de Dau en el 2020 y a falta de solo dos meses para que este finalice su cuatrienio decidió renunciar.

Su partida ya se rumoraba, pero solo hasta este viernes 27 de octubre se confirmó que Acosta presentó su renuncia de manera formal ante el despacho del alcalde de Cartagena, con el que quedó en los mejores términos, como se deja ver en su carta de renuncia.

“Hoy quiero agradecerle por hacer posible una meta personal y social, llegar a ser la secretaria de educación de Cartagena, que solo fue posible en un gobierno como este: libre de sellos y marcas, naturalmente genuino y sobre todo transparente. Yo estoy orgullosa de haber crecido a su lado y de ser testigo de la fuerza de las luchas que durante tanto tiempo lidera; fue y sigue siendo inspiración para mí. El camino por la secretaría me permitió poner en marcha muchas ideas y sueños de miles de maestros y estudiantes de Cartagena, gracias a que usted me dio libertad y confió en lo que soy. Siempre estará en mi corazón y daré testimonio de lo que fue trabajar con un hombre tan especial como usted”.

Así mismo, habló de sus logros. “La Secretaría de Educación cuenta con una ejecución del 85 % y un cumplimiento de metas por encima del 90 %. Mi amor a su mandato está materializado en ese cumplimiento, así como en mi conducta proba, integral y de compromiso con su apuesta en el programa de gobierno, así como su lucha anticorrupción”.

Acosta Amel también confirmó que se irá a trabajar en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en busca de seguir luchando por lo que cree y sueña para el país.

“Hoy debo partir, la ministra de Educación me ha llamado a ser parte del equipo en la Dirección Nacional de Calidad y quiero asumir ese reto para seguir aportando desde otros lugares la apuesta por una educación de calidad, inclusiva y universal. Por ello renuncio al cargo de secretaria de Educación Distrital a partir del 31 de octubre del 2023, cargo que usted me hizo el honor de confiarme y que llevé a la altura como me lo pidió. He dejado compilado como lo establece la norma el informe de gestión a corte del 31 de octubre, así como las recomendaciones para el próximo gobierno, el cual también dejaré radicado en control interno”, concluyó en sui carta de renuncia.