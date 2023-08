Por tanto, al tema haberse vuelto recurrente y los rumores en los pasillos del Congreso en ascenso sobre una posible condición médica delicada, ya no se descarta la posibilidad que pueda estar pasando algo más con el presidente y este no quiera comunicárselo aún a los colombianos.

No quedando entonces claro si Petro tuvo otros asuntos que atender o, como han señalado algunos funcionarios que hacen parte de su gabinete, desconocen con detalle los verdaderos motivos de su ausencia.

El desplante más reciente del jefe de Estado fue este viernes 18 de agosto. No llegó al evento que tenía con los empresarios de la Andi en Cartagena, quienes bastante molestos con el mandatario señalaron que en los 75 años de existencia de la organización nunca un mandatario los había dejado plantados.

Con la petición de un examen médico para Petro, no pretenden sacar a Petro de su cargo, según han explicado los representantes a la Cámara Carolina Abeláez por el partido Cambio Radical y Christian Garcés por el Centro Democrático, sino conocer cuáles son sus condiciones en estos momentos para gobernar, y de no llegar a ser las mejores, se puedan tomar decisiones.



Por tanto, para Arbeláez, pese a que no exista ningún acto legislativo que obligue al jefe de Estado a realizarse el examen, las bancadas sí pueden tramitar ante la presidencia del Senado la solicitud de ese diagnóstico médico al presidente de Colombia.

“La solicitud es que a través de la presidencia del Senado se solicite un parte de salud del presidente Gustavo Petro. Que se solicite ante la Academia Nacional de Medicina que acompañe esta comisión con la Federación Médica Colombiana y un tribunal de ética médica que permita practicar el examen médico pertinente”, indicó la representante.

Para la legisladora, es de suma urgencia que el país conozca el estado de salud del mandatario, para así disipar las dudas y acabar con las especulaciones, especialmente porque se está hablando del jefe de Estado, haciendo del tema un asunto de carácter público.

“Es importante conocer el estado de salud del presidente, no es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y si tiene algún problema de salud, se debe conocer”, señaló Arbelaéz.

Desde el Centro Democrático y su representante Christian Garcés, también han señalado que si bien existe un vacío en la Constitución Política y no hay un artículo que obligue a Petro a realizarse el examen, van a radicar la proposición.

“Radicaremos el martes (22 de agosto) una proposición para que sea aprobada la solicitud del examen médico ante una junta médica para tener un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país, o, si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo”, aseguró Garcés.

La solicitud contará con el respaldo del vicepresidente de la Cámara de Representantes Juan Espinal, y será radicada ante la plenaria del Senado. “Podríamos ahorrarnos el trámite si el presidente Petro les dice la verdad a los colombianos sobre sus ausencias, ese asunto no es normal y es la imagen del país. Si él está en un tratamiento, tendría la obligación constitucional de informarle al Senado, aunque uno espera que esté bien de salud”, dijo.

De llegarse aprobar la petición, el mandatario estaría en completa libertad de decir si o no al examen; y aunque la solicitud no es usual, el Senado sí puede pedir este tipo de diagnósticos, como fue el caso de Juan Manuel Santos en 2012, cuando era presidente de Colombia y el país se enteró que tenía cáncer de próstata. Este entregó un diagnóstico detallado de su estado de salud y el del tratamiento que estaba siguiendo.

Así como el entonces senador Roy Barreras le pidió al presidente del Senado en esa época un examen completo al vicepresidente Angelino Garzón, quien también padecía una situación médica, con el fin de establecer si podía seguir al frente del cargo.

Solicitud a la que Garzón no quiso acceder y respondió en su defensa: “Que me saquen no como un hombre que conspiró contra el presidente, sino como un luchador por el respeto a la democracia y a la Constitución Política Nacional”. Continuando entonces en su cargo.

Piden que examen llegue a ser obligatorio

El representante del Partido Liberal Carlos Felipe Quintero, ha comunicado en medio de este debate, que ya radicó un proyecto de ley estatutario con el que obligarían al presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores de Colombia a que se practiquen un examen de salud completo de manera anual.

La iniciativa tiene nueve artículos con los que se buscaría poner punto final a las discusiones jurídicas sobre este tema en particular, ya que quedarían claras las reglas del juego en ese sentido, para quienes deseen aspirar a estos cargos.

“Nada tiene que ver con lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro, pero es un asunto que pasa con alcaldes y gobernadores porque cualquiera puede sufrir una enfermedad, así que al ser elegidos también deben someterse a esos diagnósticos porque manejan la seguridad, el orden público, el presupuesto y otros temas que requieren todas las condicionales”, señaló el representante Quintero.

Con excepciones para quienes ya se encuentran realizando un tratamiento médico, en los casos en los que se logre probar que la enfermedad no imposibilita ejercer sus cargos. “Solamente se tendrán en cuenta enfermedades que le impidan ejercer sus funciones como una demencia senil, un alzhéimer o algo parecido”, indicó