Resuelva sus dudas sobre la vacunación contra la COVID-19

¿Cuándo llegará la vacuna a Colombia? ¿Cuándo me la podré aplicar? ¿Qué debo tener en cuenta para vacunarme? ¿Si me vacuno, entonces ya no me va a dar COVID-19? En este abecé, Vanguardia resuelve algunas de estas dudas frecuentes sobre el proceso de vacunación en Colombia.