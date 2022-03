Reunión entre Gaviria y Petro generó malestar en candidatos liberales

La puerta abierta que quedó a una eventual alianza entre el precandidato presidencial, Gustavo Petro, con el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, suscitó malestar en los congresistas del partido.

Precisamente, el representante a la Cámara y aspirante al Senado Alejandro Carlos Chacón, en una declaración pública, sostuvo que no ha tomado “decisión sobre candidato presidencial”, y reclamó de la dirección nacional, en cabeza del expresidente Gaviria, que la decisión de apoyar a un candidato sea recogiendo la opinión de los congresistas.

“Aún reconociendo mi respeto por la dirigencia nacional del Partido Liberal Colombiano, me permito expresar que no he tomado ninguna decisión relacionada con el candidato presidencial al que respaldaré políticamente en las elecciones del próximo mes de mayo. Lo anterior se fundamenta en la consideración personal de encontrarme en libertad para tomar dicha decisión, toda vez que no se celebró una junta parlamentaria ni una convención nacional que estableciera un mandato concreto vinculante para actuar de forma unificada al interior de nuestra colectividad liberal”, declaró.

Chacón, quien es uno de los candidatos liberales que se estima estará entre los más votados del partido, manifiesta que en lo personal, adherirá al candidato presidencial que se comprometa con una agenda programática de cuatro propuestas concretas: Gratuidad en la educación superior pública, renta vida, eliminación y sustitución del IVA por el impuesto nacional al consumo del 8%, y respeto irrestricto por

la propiedad privada.

Advierte advierte además que al momento de encontrar esa alianza con un candidato presidencial se debe hacer “en concordancia con el legado histórico del Partido Liberal, caracterizado como celoso guardián de los valores y principios constitucionales”.

Para Chacón, “resulta pertinente subrayar que las instituciones democráticas deben protegerse. Velar por el respeto del modelo democrático e instituir sólidos cauces para dotarlo de eficacia, se constituye en un propósito indeclinable que deberá tener el candidato presidencial”.