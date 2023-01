Durante la noche de este martes avanzará en la Casa de Nariño la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro para evaluar el anuncio que hizo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de negar haber llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional para realizar un cese al fuego bilateral.

En la reunión están participando la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los ministros del Interior, Alfonso Prada; y de Defensa, Iván Velásquez.

El presidente Petro no participó al comienzo de la reunión pero actualmente se encuentra en Palacio liderando el encuentro.

La reunión se tenía prevista comenzar a las 02:00 p.m., fue trasladada a las 04:00 p.m. debido a que algunos funcionarios estaban fuera de Bogotá. Finalmente comenzó pasadas las 05:30 p.m.

Desde la Casa de Nariño se confirmó que las conclusiones de la reunión se darán a conocer este miércoles 4 de enero a las 07:00 a.m. en una rueda de prensa.

¿Hay acuerdo con el Eln?

El jefe negociador del Gobierno con el ELN, Otty Patiño, dio a conocer que el anuncio que realizó el presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre sobre un presunto cese al fuego bilateral con varios grupos armados, en el que incluyó al ELN, es solo una propuesta.

“La propuesta de cese, primero multilateral, después cese bilateral, que el presidente hizo se dio en respuesta al clamor de mucha gente que está sufriendo en las regiones en conflicto armado”, dijo Patiño a Blu Radio.

Esto luego de que en la mañana de este martes, la guerrilla anunciara que no había llegado a tal acuerdo con el Gobierno nacional en las negociaciones que se están dando entre ambos actores que tuvieron lugar en Venezuela durante las últimas semanas.

“La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la mesa de diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dijo el grupo armado en el comunicado.