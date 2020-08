Riesgo de contagio en aviones es menor al 1%: Ministerio de Salud

Según una investigación internacional, la probabilidad de que alguien se infecte en un vuelo nacional de dos horas es de 0,00013, o una de cada 7.700 personas.

Carlos Álvarez, infectólogo y asesor del Gobierno Nacional durante la emergencia de la COVID-19, explicó que no es cierto que una persona asintomática pueda transmitir el virus a todas las personas del avión. Gracias al sistema de ventilación en los vuelos, el riesgo real es para quienes están cerca de la persona asintomática.

Además, Álvarez recordó que en Colombia los vuelos más largos son de 1 hora, por lo que no hay un riesgo alto como en los vuelos largos de más de tres horas.

“Incluso la probabilidad de llevar el virus de un lugar a otro es baja en Colombia dado que en la mayoría del territorio está circulando el virus casi en condiciones similares, salvo ciudades muy pequeñas o con poca transmisión”, explicó Álvarez.

El infectólogo aseguró que “los aviones cuentan con esquemas de bioseguridad muy potentes”, pues tienen un filtro de aire que atrapa el 99% de las partículas y eliminan hongos y bacterias.

Además, explicó que “es más riesgoso viajar en bus o metro”, pues en el avión el recambio de aire es de 15 o 20 veces por hora, distinto a otros estudios que han demostrado 3 cambios de aire por hora en buses y vehículos de transporte público.

Según el infectólogo, lo importante es cumplir con todas las medidas de bioseguridad, tanto en el aeropuerto como en el avión, evitando aglomeraciones en los puntos de control, haciendo un lavado constante de manos y usando el tapabocas de manera correcta.

“Probablemente cuando se han presentado contagios no ocurren normalmente dentro del avión, sino en el aeropuerto cuando no tienen normas de bioseguridad y se permiten aglomeraciones. Pero si hay protocolos, ese riesgo también se minimiza y no es un foco de contagio”, afirmó el infectólogo