‘Rifirrafe’ entre Rodrigo Granda y Canciller Trujillo por declaraciones ante la OEA

Trujillo sostuvo que el hoy en armas Iván Márquez y Rodrigo Granda habían hecho viajes clandestinos a ese país en busca de esa ayuda y tuvieron encuentros con Maduro, a lo que Granda respondió que los dos viajes que ha hecho a ese país se han dado con el aval de la JEP y todos sus movimientos han sido públicos y verificados.

“Yo he viajado a Venezuela en dos oportunidades por invitación para la pedagogía del acuerdo de paz, llevando el mensaje de que no se debe entrar en una guerra entre países hermanos. Carlos Holmes pone en duda eso y la JEP autorizó mis salidas con toda la información: hoteles, transporte, lugares en donde estuve”, indicó el hoy integrante de la dirección de las Farc.

Incluso, le pidió al canciller a ser “una persona aplomada, que lleva la vocería de una nación y que tiene buenas fuentes de información, pero la realidad es que Carlos Holmes Trujillo raya en la irresponsabilidad, ya que hace anuncios sin sustento alguno y sin pruebas”.

Finalmente, Granda consideró que “eso hace parte de una campaña de estigmatización del Gobierno en contra de nosotros. En la CSIVI nos hemos visto con el Gobierno y en esa instancia nunca han puesto el tema sobre la mesa y también el señor Canciller si tenía la información debió compartirla y no guardarla, porque ese anuncio nos pone en riesgo siendo blanco del paramilitarismo y la extrema derecha de Colombia”.

Confusa aclaración

Una aclaración no muy contundente dio este jueves el canciller Carlos Holmes Trujillo sobre la afirmación que hizo ante la OEA que Rodrigo Granda, uno de los jefes actuales del partido de las Farc.

El canciller, durante su exposición ante el pleno de la OEA, mostró una diapositiva con la foto de Granda en donde indicaba dichos encuentros.

Pero hoy, al ser preguntado por los periodistas sobre esa situación, el ministro Trujillo sostuvo que su referencia era con respecto a situaciones del pasado.

Según el canciller: “Naturalmente, durante la presentación histórica salieron algunos nombres. Por ejemplo, salió el nombre de quien usted menciona (Rodrigo Granda) porque hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes, pero eso fue un señalamiento de un hecho histórico”.

Explica que su comentario en ningún momento estaba dirigido a cuestionar al Partido de las Farc o alguno de sus miembros de estar haciendo ese tipo de citas clandestinas.

Según el canciller “el debate no tuvo nada que ver con el partido político Farc. El debate no tuvo nada que ver, con quienes hacen parte de esa nueva organización política. El debate de la OEA no tuvo nada que ver, con quienes están cumpliendo con los compromisos adquiridos en el acuerdo. El debate no tuvo nada que ver con la acción política legítima que adelantan después de la firma del acuerdo, el partido político Farc, una vez convertida en colectividad histórica, de manera que ahí el señalamiento respecto al nacimiento de un nuevo grupo narcoterrorista se hizo a alias ‘Iván Márquez’ y a alias ‘Santrich’”.