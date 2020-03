¿Salir a aplaudir o cantar en los balcones puede ayudar a propagar el virus?

Según ella, si hay alguien infectado que esté cantando, hablando o incluso estornudando desde su balcón, esas gotitas podrían caer un metro o dos abajo y quedar en alguna superficie. Pero, si hay más distancia entre balcones o si la gente canta hacia el aire y las goticulas quedan ahí, no habría evidencia de que se presente algún riesgo”, aclaró Sarmiento.

Si bien no salir a los balcones por ahora no se incluye en el listado de recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, sí es de suma importancia mantener una distancia de seguridad de al menos un metro o más entre las personas.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

