San Andrés ya siente el paso de tormenta tropical, la alerta continúa

“Ante el paso de onda tropical con potencial de formación de ciclón, se mantiene aviso de tormenta tropical para San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señaló la directora del Ideam, Yolanda González, y añadió: “Se recomienda a la comunidad, ante el aumento de lluvias y vientos en la isla, no salir de sus casas en las próximas horas y permanecer resguardados en sitios seguros”.

Según el Puesto de Mando Unificado, PMU, entre la 1:00 a.m. y las 4:00 a.m. de este 1 de julio la isla recibió las primeras lluvias del fenómeno natural Two. Las precipitaciones generaron vientos de hasta 65 kilómetros por hora y aumento del oleaje en las zonas costeras.

Hasta las 5:00 de la mañana el PMU no dio reporte de damnificados por este fenómeno tropical. Sin embargo, señalaron que como afectación material, se presentó el corte del servicio de energía y algunas viviendas destechadas en un sector de la isla de San Andrés.

En la región insular del país están restringidas todas las actividades marítimas, se cerraron los cayos y la Areonaútica Civil señaló que los vuelos hacia los aeropuertos de la isla de San Andrés y Providencia podrían ser cancelados o suspendidos por la situación climática. Recomendaron establecer comunicación con las aerolíneas para conocer los estados de los viajes.

El gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen, señaló que hacia la 1:00 de la tarde de este viernes podrían regresar las lluvias: “Pero será cuestión de horas para pasar esta contingencia para que los cerca de 15.000 turistas y nuestros habitantes puedan volver a disfrutar de la isla”.

El Ideam recalcó que las alertas por las afectaciones se mantienen sobre los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó y Antioquia.

No obstante, en departamentos de la Costa, se están levantando, paulatinamente, restricciones de acceso a las playas.