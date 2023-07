Santiago Páez, un estudiante de Licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de La Sabana, se convirtió en uno de los 50 finalistas de Global Student Prize 2023, concurso que premia al mejor estudiante del mundo y que otorga como recompensa 100.000 dólares al ganador. El reconocimiento es entregado por parte de la Fundación Varkey.

El premio, según se establece en el portal de la organización, “se estableció para crear una nueva plataforma poderosa que arroja luz sobre los esfuerzos de estudiantes extraordinarios en todas partes que, juntos, están remodelando nuestro mundo para mejor”.

“El premio está abierto a todos los estudiantes que tengan al menos 16 años de edad y estén inscritos en una institución académica o programa de capacitación y habilidades. Los estudiantes a tiempo parcial, así como los estudiantes inscritos en cursos en línea, también son elegibles para el premio”, añade el portal.

Santiago sobresalió entre más de 3.800 estudiantes de 122 países gracias a su destacado trabajo en la promoción del desarrollo y el pensamiento científico, particularmente en el campo de la astronomía. Desde su paso por el colegio, Santiago ha mostrado un interés por la ciencia, y este reconocimiento es un testimonio de su dedicación y esfuerzo.

El fondo FEST de la Secretaría de Educación de Bogotá financió el cien por ciento de su carrera universitaria. Debido a este respaldo y al acompañamiento de sus docentes, Santiago ha llevado a cabo diversos proyectos relacionados con la astronomía y la educación científica.

“Para nosotros es un orgullo saber que Santiago Páez se graduó de uno de nuestros colegios del Distrito, porque esto nos demuestra que desde los colegios estamos fomentando las herramientas necesarias para promover espacios de investigación en nuestros estudiantes”, señaló Edna Bonilla Sebá, Secretaria de Educación.

Uno de los logros más destacados de Santiago fue liderar la organización del primer Festival Regional Astronáutico Sopó 2021 en Colombia. Este evento de divulgación científica atrajo a más de 800 personas y contó con el apoyo de la Fuerza Aérea del país. Además, Santiago ha sido uno de los autores clave en la creación de estrategias educativas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en estudiantes de colegios rurales de la ciudad de Bogotá.

Páez también ha realizado un descubrimiento provisional de un asteroide en colaboración con su grupo de investigación. Aunque aún está en proceso de confirmación, este hallazgo demuestra su capacidad para llevar a cabo investigaciones científicas de relevancia y su entusiasmo por explorar los misterios del universo.

Además, Santiago lidera el programa ‘Proyéctate’ de la Licenciatura en Ciencias Naturales, el cual busca motivar a los estudiantes de escuelas a ingresar a la universidad a través de orientación en herramientas de estudio, inteligencia financiera, organización del tiempo, educación ambiental y educación STEM. Su labor inspiradora y compromiso con la educación han dejado una marca duradera en la comunidad estudiantil. Aunque parte de su familia ha tenido que migrar a otro país, se han encargado de apoyarlo siempre. Santiago será parte de la primera generación de su familia en graduarse de la universidad.

“Todo lo que he logrado hasta hoy es gracias al colegio, a mi profesor de noveno que me ayudó a encontrar un gusto por la astronomía y me dio bases para saber lo que quería estudiar a futuro. Esa línea de investigación es lo que he mantenido en la Universidad y espero continuar enseñando y continuar mis estudios de posgrado en astrofísica”, expresó Páez.

En agosto se anunciarán los nombres de los 10 finalistas del Global Student Prize, y a finales de año se conocerá al ganador, quien recibirá un premio de $100.000 dólares.