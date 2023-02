Se debe sacar a la salud de la polarización: Corcho

La ministra de salud, Carolina Corcho participó ayer en un foro educativo organizado por la universidad Nacional en torno a la reforma a la salud, en el que explicó algunos puntos claves del articulado, entre estos el papel de las EPS, el manejo de los recursos y la atención primaria.

Previo a su intervención la jefe de la cartera señaló que se debe sacar a la salud de la polarización y la pugnacidad con la que se está tratando este importante proyecto de ley ante el debate público, pues asegura que se han generado algunas confusiones.

“Los sistemas de salud del mundo evolucionan de manera permanente y en ninguna parte del mundo la evolución de los sistemas de salud se plantea como catástrofe apocalíptica de que todo se destruyó, eso es lo normal y común, hoy a nivel global después de la pandemia por el Covid 19, se han generado reflexiones sobre los sistemas de salud en el mundo y se adelantan reformas a todo nivel”, puntualizó la ministra.

Agregando que este proyecto no puede estar en medio del pánico que sea la parálisis del miedo la que se tome el país para abordar esta discusión, argumenta que este debate debe ser razonable y tranquilo donde se pueda reconocer los avances del sistema “no todo ha sido malo, pero también tenemos que replantear aquello que no ha funcionado”, dijo Corcho.

En un primer punto, Corcho explicó que este proyecto es una ley ordinaria, que desarrolla los contenidos de una ley estatutaria en salud, esto teniendo en cuenta que algunos artículos del proyecto se cita a la ley estatutaria, algo que ha generado confusión, “esto es un asunto que no es de fondo, es un asunto de técnica legislativa en la manera de redactarse que se puede aclarar mucho más en la ponencia de tal manera que no exista ninguna duda”.

Uno de los elementos centrales de la reforma es el manejo de los recursos públicos, “el fondo Adres gira el 70 % de los recursos, queremos que el fondo no sea solo girador sino pagador único, ese fondo va a desconcentrarse y no a descentralizarse, no es cierto que se vaya a entregar plata a gobernadores y alcaldes, lo vamos a desconcentrar para que sea más eficaz” señaló la ministra, agregando que el fondo va a tener un cambio en su junta directiva, la cual estará conformada por el gobierno, los empresarios y trabajadores.

Señaló además que este modelo será más transparente, pues el Adres tendrá un funcionario desconcentrado del Adres que será responsable penal y fiscalmente por lo que haga “hoy no, hoy el Congreso de la República llama a un ministro a preguntarle por la plata, el ministro le dice, no yo pague y de ahí en adelante no se supo porque no son sujetos de control político, nosotros no proponemos la corrupción, estamos proponiendo como se corrige con un diseño institucional que proclive a la corrupción”.

Futuro de las EPS

Ligado a este punto está el papel y el futuro de las EPS en esta transición, pese a las declaraciones de algunos sectores de la salud como Acemi, en cabeza de su presidente Paula Acosta, quien asegura que la reforma si plantea el fin de estas entidades al limitar sus funciones lo que para ellos representa su fin, la ministra de Salud, Carolina Corcho aseguró que en ningún capitulo de esta transición se habla de eliminar las EPS y explicó también la razón por la que la Nueva EPS será fundamental en este proceso.

“La realidad hoy es que las EPS nos están diciendo, no queremos recibir los 11 millones de colombianos, llamamos a la Nueva EPS por una razón sencilla, porque el Gobierno no puede capitalizar una empresa privada por prevaricato, entonces la única herramienta que tenemos es la Nueva EPS donde el Gobierno es socio de las cajas de compensación que son semipúblicas y es el instrumento que tenemos a la mano”, dijo la ministra.

En ese sentido, en el capítulo de transición según la jefe de la cartera, la EPS que cumplan requisitos como territorializarse, organizar grupos familiares y poblacionales en los llamados Centros de Atención Primaria en salud e incluso se propone que estas puedan ayudar en el proceso de auditoría, esto mientras la Adres tenga la capacidad de se convertirse en un pagador universal como lo prevé la reforma.

Atención primaria

La ministra de Salud, Carolina Corcho se refirió a otro punto central del articulado, el cual esta relacionado con la atención primaria en salud, pues aseguró que es la ruta del paciente que entra por el tema preventivo, promocional, por el primer nivel y luego de esto puede transcurrir si aparece la enfermedad a la Red Integral Integrada de Atención Primaria en Salud.

Para la ministra, en nuestro país la puerta de entrada al sistema es la enfermedad, cuando el paciente se tiene que ir a amputar, cuando ya esta en diálisis o cuando ya tiene avanzado el cáncer, algo que según Corcho es insostenible desde el punto de vista de la vida pero también desde el punto de vista financiero.