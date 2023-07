La fisura entre el Gobierno de Gustavo Petro y la dirección del Partido Liberal que encabeza el expresidente, César Gaviria, tiene nuevas aristas que ahondan la fractura política entre la Casa de Nariño y la colectividad con una de las bancadas más robustas del Congreso.

Gaviria aseguró en una entrevista que el ministro del Interior, el también liberal Luis Fernando Velasco, fue nombrado en esa cartera con el objetivo de sacarlo a él de la jefatura de la colectividad y sostuvo que el Gobierno está presionando al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que tumben los avales liberales.

“Me tiene bravo que están bregando a poner en peligro las elecciones. Porque amenazan los avales del Partido Liberal y pueden llegar a decir que (los avales) no valen porque no hicimos convención y no sé qué... Pues imagínese unas elecciones sin el Partido Liberal...”, sostuvo Gaviria en una entrevista con María Isabel Rueda, en El Tiempo.

La versión del exmandatario es que desde el Gobierno se está presionando a los magistrados para que invaliden los avales que entregará en las próximas semanas el Partido Liberal para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, que redibujarán todo el mapa del poder en los departamentos por los próximos cuatro años.

Gavira culpó directamente al “Gobierno, el ministro del Interior” de ser los artífices de ese supuesto ataque a su colectividad. “Ellos son los que están en eso. El partido de gobierno, el partido de Petro, todos están en eso, en tratar de decir que en estas elecciones nosotros no tenemos una dirección legítima y que entonces los avales nuestros no valen”, le dijo a El Tiempo.

César Gaviria tiene una marcada discordia con Luis Fernando Velasco. El ministro del Interior fue uno de los primeros liberales que arrastró las bases de la colectividad hacia el petrismo, durante las elecciones de 2022, y una vez Gustavo Petro llegó a la Presidencia fue nombrado como consejero presidencial para las regiones.

Luego, en el remezón que sacó a Alfonso Prada del Ministerio del Interior, fue elegido como el ministro del interior, el cargo que precisamente tiene que encargarse de todas las negociaciones políticas con los partidos para sacar adelante los proyectos de ley y de acto legislativo en el Congreso. Es decir, mantener viva la coalición.

Pero la relación de Gaviria con Velasco no va bien y el expresidente sostiene que ”al doctor Velasco, y eso se sabe por todas las declaraciones que ha dado, lo pusieron en ese Ministerio del Interior para enredarme, para armar una división, para bregar a tumbarme en la convención”.

La dirección del Partido Liberal ha presentado varios reparos contra las reformas a la salud, pensional y laboral, esta última que se hundió en junio por falta de apoyo del Legislativo, y las discordias por el contenido de esos articulados han marcado las disputas entre Gaviria y el Gobierno.

No obstante, si bien el expresidente está alejado del petrismo, algunos de sus congresistas siguen respaldando al Ejecutivo, de ahí que Gaviria sostenga que el Gobierno estaría buscando sacarlo de la jefatura del partido.