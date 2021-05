La iniciativa que fue presentada por el representante Mauricio Toro tuvo que ser votada este domingo para, en palabras del presidente de esa célula legislativa Oswaldo Arcos, “evitar cualquier tipo de marchas futuras”.

Cabe anotar que los taxistas habían anunciado sumarse al paro nacional este lunes pues a su juicio pretendían con esta ley legalizar un servicio que es consideran ilegal. Aunque los taxistas no han dicho si el paro convocado para el próximo 3 de mayo “por la defensa, el respeto, la dignidad y el patrimonio de un siglo de historia” continúa, la comisión se adelantó para desactivar los argumentos de los manifestantes.

Sin embargo, el representante Emeterio Montes, del Partido Conservador, intentó negar lo evidente, según dijo “la sesión no puede de quedar a afectos por el paro o intimidación por mañana. Este proyecto lejos de pretender acabar el taxismo quería regular una situación que hoy no tiene seguridad jurídica y que presta un servicio de manera informal. Hago un llamado al sector del taxismo que este proyecto nunca propendió por perjudicar al taxismo si bien el articulado promueve beneficios para los taxistas y obligaciones para las plataformas. Qué mejor para el sector que se regulara esta situación. Nunca se quiso afectar a uno u otro sector”.

A su turno, el también conservador Alfredo Ape Cuello indicó que la decisión se había tomado hace mucho tiempo pero “va a quedar la sensación que nosotros tomamos la decisión por el anuncio de paro de mañana y no es así, aquí teníamos mayorías hace varias semanas, lo habíamos conversado internamente y por varios motivos la votación se fue alargando. Pero nuestra decisión de archivo, no tiene nada que ver con la protesta de los taxistas”.

Sin embargo, el autor de la iniciativa, Mauricio Toro (del Partido Verde), sostuvo que es desafortunado que se haya usado la difícil situación de orden público como pretexto, unido al lobby y la desinformación del sector taxista para hundir el proyecto.

Según dijo, esta decisión “lo único que hace es perpetuar la grave situación tanto para los conductores de plataformas y sus familias, como para los mismos taxistas que siguen compitiendo en una cancha desequilibrada, y para los usuarios que continúan demandando y usando un servicio que no está vigilado ni reglamentado”.

Para Toro, “es lamentable, que nuevamente el Congreso le dé la espalda a este debate. Las normas hay que actualizarlas, nuestro trabajo como congresistas es precisamente ese, crear leyes y dar un debate democrático, para salvar la vida del sector taxista, así como para los casi 300 mil conductores de plataformas que tienen como único sustento esta forma de trabajo. Presentaremos este proyecto de ley nuevamente el 20 de julio, para lograr una reglamentación moderna y eficaz, alejada de odios, politiquería y monopolios malintencionados”.

Ante las amenazas de muerte que recibió el representante aseguró que esto no lo logrará amedrentar “en una lucha que vengo dando desde el 2019: aquí pueden interponer todo tipo de demandas y amenazas contra mi vida, pero no me van a detener, ni a amedrentar. Los Congresistas estamos es para eso, para hacer las leyes, para debatirlas y aprobarlas en democracia”.