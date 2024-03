'Se le cayó la máscara': Así reaccionaron los congresistas ante constituyente de Petro

“Colombia debe ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia”. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro se alejó de su idea de un gran acuerdo nacional y puso al país en alerta ante la idea de redactar una nueva Constitución.

Desde el Congreso, donde las reformas sociales del jefe de Estado, las declaraciones del primer mandatario, con un dejo de amenaza, desataron todo tipo de reacciones y advertencias. De hecho, durante su discurso ante la minga indígena en el denominado Puerto Resistencia en Cali, Petro no hizo una referencia directa al Parlamento, pero sí habló de transformar las instituciones

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va a arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres”, manifestó el mandatario.

Desde la oposición, el senador David Luna (Cambio Radical) aseguró que “se le cayó la máscara” al presidente y hoy mostró “su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales, lo que siempre ha querido es aferrarse al poder. ¿Habla de democracia para victimizarse, pero se le olvida para amenazar?”. Por ello, instó a los ciudadanos “a crear un frente contra la reelección, tenemos que hacer respetar las instituciones y el equilibrio de poderes”.