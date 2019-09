Las marchas, movilizaciones y protestas hacen parte del diario vivir de los colombianos y muchas de ellas se realizan con el fin de lograr un propósito.

Una movilización histórica fue la “marcha del silencio” realizada el 7 de febrero de 1948 en Bogotá, impulsada por Jorge Eliécer Gaitán, jefe único del Partido Liberal, para denunciar la creciente violencia ejercida contra simpatizantes de su partido por miembros de la fuerza pública.

Además, en la Constitución Política de 1991, el artículo 37 dice: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

En la historia reciente también se han vivido las llamadas “Mingas” que no es otra cosa que concentraciones de comunidades indígenas que reclaman al Gobierno mayores garantías para sus vidas y el respeto a los derechos humanos.

Sobre el particular, Kenneth Burbano Villamarin, Director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, argumenta que la libertad de expresión, reunión, manifestación, protesta y disentimiento son derechos fundamentales que corresponden a un ejercicio de libertad de las personas, por los motivos y causas que ellas consideren válidas.

Ahora bien, si esas convocatorias las promueven y realizan servidores públicos (como la que se está preparando en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez) con propósitos de afectar, presionar o incidir en las decisiones de los jueces, se trataría de una forma de constreñimiento, en contravía de atribuciones y principios rectores de la administración de justicia, como son independencia e imparcialidad.

“El ejercicio de la actividad política de senadores y representantes no se puede extender hasta la afectación de la órbita funcional de los jueces, pues se rompe con el principio de división de poderes y de respeto a las decisiones judiciales”, precisa Burbano Villamarin.

En este mismo sentido opina, Francisco Bernate, Docente de la Universidad del Rosario, para quien las movilizaciones “hacen parte del derecho que tiene todo ciudadano a reunirse, a manifestarse públicamente y a expresar sus impresiones y opiniones sobre todos los ejercicios y de ninguna forma es una modalidad de constreñimiento ya que hace parte del ejercicio ciudadano”.

Además, precisa Bernate, “eso es muy frecuente en los juzgados que cuando se va a dar un caso de connotación haya manifestaciones afuera con pancartas. Es un ejercicio ciudadano amparado por la Constitución y la Ley”.

Protesta y movilización

De acuerdo con Germán Cortes, Docente Investigador de la Universidad Piloto, es importante entender que la protesta y la movilización son dos cosas diferentes. La protesta puede ser una cosa que surge de una manera espontánea a veces no está programada y la movilización sí se planifica, tiene una gestión y un objetivo.

“La movilización hace parte de la vida constitucional y nos conduce a lo que sería un Estado Social de derecho y eso también es un elemento primordial, no solamente para defender unos derechos que se vulneran, sino también sirve para hacer propuestas de una agenda alternativa”, explica Cortes.

Según el investigador de La Piloto, “los grandes movimientos ciudadanos han estado estigmatizados y la movilización en Colombia es altamente estigmatizada, perseguida y buena parte de los líderes que han sido asesinado hacen parte de movimientos sociales. Entonces, hay toda una estructura que se legitima en un movimiento social”.

Por ejemplo, dice Cortes, el tema de la movilización social (en respaldo a Uribe) es más como un conglomerado en función de la defensa de un personaje público que es distinto a un movimiento campesino que puede llegar a sufrir una vulneración de derechos.

Finalmente, Carlos Alfonso Velázquez, Docente de la Universidad de La Sabana, considera que “lo que se ve es un deseo de desinstitucionalización al Gobierno, lo cual no es bueno para el país y es reprochable. Considero que los mismos líderes que se han favorecido con ese tipo de protestas, deberían ser los primeros en decir que no las hagan, porque tiene su debido proceso, sus abogados y demás elementos para enfrentar los requerimientos de la justicia; si no lo hace, está sentando un mal precedente en el país donde la justicia mal que bien ha funcionado y se ha mantenido institucionalizada, a pesar de que ha tenido que pasar por unos momentos difíciles como la época del narcotráfico cuando los mataban”.